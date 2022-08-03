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Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.08.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:34
2022-08-03T08:34
2022-08-03T08:34
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мьянма
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.
мьянма
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в Нейпьидо
LIVE: Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в Нейпьидо
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мьянма, видео
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.
2022-08-03T08:34
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PT8M39S
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.