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Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция

Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.08.2022

Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:34

2022-08-03T08:34

2022-08-03T08:34

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мьянма

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.

мьянма

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в Нейпьидо LIVE: Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в Нейпьидо 2022-08-03T08:34 true PT8M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мьянма, видео