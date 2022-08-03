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Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.08.2022
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Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.08.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:34
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.
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60
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LIVE: Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в Нейпьидо
LIVE: Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в Нейпьидо
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мьянма, видео
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.
2022-08-03T08:34
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08:34 03.08.2022
 

Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мьянме. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров общается с представителями российских СМИ в столице Мьянме — Нейпьидо.
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мьянма
 
 
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