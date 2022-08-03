https://ria.ru/20220803/kurorty-1807013804.html

Курорты Запорожской области готовы принимать до семи миллионов туристов

Курорты Запорожской области готовы принимать до семи миллионов туристов - РИА Новости, 03.08.2022

Курорты Запорожской области готовы принимать до семи миллионов туристов

Курорты Запорожской области, например, Бердянск и Приморск, готовы ежегодно принимать 5-7 миллионов туристов, уже идут переговоры с потенциальными инвесторами... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:07

2022-08-03T17:07

2022-08-03T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Курорты Запорожской области, например, Бердянск и Приморск, готовы ежегодно принимать 5-7 миллионов туристов, уже идут переговоры с потенциальными инвесторами по развитию санаторно-курортной отрасли, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Если мы возьмем такие курорты, как Бердянск, Приморск, Кириловка, Посад и так далее, то без преувеличения это всесоюзные здравницы, которые могут спокойно принимать 5-7 миллионов отдыхающих в течение года", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в развитии туристической отрасли в регионе, в планах также создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края"."Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что область сочетает в себе развитые промышленный, аграрный и курортный сектора.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220803/zaporozhe-1806848321.html

https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804622358.html

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, туризм, новости - туризм, бердянск, приморск