17:07 03.08.2022 (обновлено: 17:34 03.08.2022)
Курорты Запорожской области готовы принимать до семи миллионов туристов
Курорты Запорожской области готовы принимать пять-семь миллионов туристов ежегодно
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области
Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Курорты Запорожской области, например, Бердянск и Приморск, готовы ежегодно принимать 5-7 миллионов туристов, уже идут переговоры с потенциальными инвесторами по развитию санаторно-курортной отрасли, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Если мы возьмем такие курорты, как Бердянск, Приморск, Кириловка, Посад и так далее, то без преувеличения это всесоюзные здравницы, которые могут спокойно принимать 5-7 миллионов отдыхающих в течение года", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в развитии туристической отрасли в регионе, в планах также создание государственного унитарного предприятия "Курорты Запорожского края".
"Запорожская область – это такой Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря Азовское", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что область сочетает в себе развитые промышленный, аграрный и курортный сектора.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.