https://ria.ru/20220803/krym-1806846869.html

В Крыму создадут освобожденную Украину в миниатюре

В Крыму создадут освобожденную Украину в миниатюре - РИА Новости, 03.08.2022

В Крыму создадут освобожденную Украину в миниатюре

Крымский парк миниатюр в Бахчисарае дополнят новой экспозицией уменьшенных копий известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:39

2022-08-03T09:39

2022-08-03T09:39

в мире

богдан хмельницкий

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Крымский парк миниатюр в Бахчисарае дополнят новой экспозицией уменьшенных копий известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко."Действующую экспозицию мы дополним копиями известных памятников и архитектурных зданий с освобожденных территорий Украины", - сказал Жиленко.По его словам, первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе Запорожской области.По его словам, помимо освобожденных территорий, в парке-миниатюр появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.Бахчисарайский парк миниатюр — парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, богдан хмельницкий, владимир путин, запорожская область, украина, россия