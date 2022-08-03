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Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере - РИА Новости, 03.08.2022
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Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере
Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере - РИА Новости, 03.08.2022
Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:38
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союзное государство
россия
роскосмос
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между "Роскосмосом", Национальной академией наук и промышленными предприятиями Белоруссии, имеющими отношение к космической тематике.Как сообщает пресс-служба СГ, Руководители обсудили вопрос разработки и создания Российско-Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки (ДЗЗ Союзного государства).Была достигнута договоренность о создании рабочих групп и по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере.
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россия, роскосмос, дмитрий мезенцев
10:38 03.08.2022 (обновлено: 10:52 03.08.2022)
 

Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере

© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между "Роскосмосом", Национальной академией наук и промышленными предприятиями Белоруссии, имеющими отношение к космической тематике.
Как сообщает пресс-служба СГ, Руководители обсудили вопрос разработки и создания Российско-Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки (ДЗЗ Союзного государства).
Баннер с символикой Форума регионов России и Беларуси в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:59Союзное государство
Минск и Москва подпишут документ о признании технологических операций в СГ
Была достигнута договоренность о создании рабочих групп и по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере.
 
Союзное государствоРоссияРоскосмосДмитрий Мезенцев
 
 
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