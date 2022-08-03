https://ria.ru/20220803/kosmos-1806859685.html

Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере

Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере - РИА Новости, 03.08.2022

Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:38

2022-08-03T10:52

союзное государство

россия

роскосмос

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между "Роскосмосом", Национальной академией наук и промышленными предприятиями Белоруссии, имеющими отношение к космической тематике.Как сообщает пресс-служба СГ, Руководители обсудили вопрос разработки и создания Российско-Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки (ДЗЗ Союзного государства).Была достигнута договоренность о создании рабочих групп и по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере.

https://ria.ru/20220701/dokumenty-1799563573.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, роскосмос, дмитрий мезенцев