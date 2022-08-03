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Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере
Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере - РИА Новости, 03.08.2022
Мезенцев и Борисов обсудили перспективны в космической сфере
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:38
2022-08-03T10:52
союзное государство
россия
роскосмос
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече во вторник рассмотрели вопросы перспективных направлений между "Роскосмосом", Национальной академией наук и промышленными предприятиями Белоруссии, имеющими отношение к космической тематике.Как сообщает пресс-служба СГ, Руководители обсудили вопрос разработки и создания Российско-Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки (ДЗЗ Союзного государства).Была достигнута договоренность о создании рабочих групп и по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере.
https://ria.ru/20220701/dokumenty-1799563573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, дмитрий мезенцев