https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806827486.html

В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.08.2022

В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом

Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T07:36

2022-08-03T07:36

2022-08-03T07:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Ранее ведомство для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендовало гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и общественном транспорте.При плохом самочувствии в ведомстве рекомендовали избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус отрицательный.Нельзя заниматься самолечением, при симптомах болезни необходимо обратиться за медицинской помощью - вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Кроме того, для профилактики распространения коронавируса рекомендуется регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом. В местах массового скопления людей Роспотребнадзор рекомендует использовать маски для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.Защититься от тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации, прививаться рекомендуется каждые полгода, отметили в ведомстве.Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру. В России также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".

https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694940.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19