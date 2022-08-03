https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806827486.html
В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.08.2022
В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом
Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T07:36
2022-08-03T07:36
2022-08-03T07:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Ранее ведомство для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендовало гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и общественном транспорте.При плохом самочувствии в ведомстве рекомендовали избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус отрицательный.Нельзя заниматься самолечением, при симптомах болезни необходимо обратиться за медицинской помощью - вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Кроме того, для профилактики распространения коронавируса рекомендуется регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом. В местах массового скопления людей Роспотребнадзор рекомендует использовать маски для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.Защититься от тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации, прививаться рекомендуется каждые полгода, отметили в ведомстве.Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру. В России также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".
https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
07:36 03.08.2022 (обновлено: 07:49 03.08.2022)
В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом
Роспотребнадзор: риск заражения коронавирусом растет из-за новых вариантов "омикрона"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, сообщается
на сайте Роспотребнадзора.
Ранее ведомство для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендовало гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и общественном транспорте.
"С приходом новых подвариантов штамма "омикрон" в Россию
риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор
рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности", - говорится в сообщении.
При плохом самочувствии в ведомстве рекомендовали избегать контакта с окружающими, даже если результат теста на коронавирус отрицательный.
Нельзя заниматься самолечением, при симптомах болезни необходимо обратиться за медицинской помощью - вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Кроме того, для профилактики распространения коронавируса рекомендуется регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом. В местах массового скопления людей Роспотребнадзор рекомендует использовать маски для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Защититься от тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации, прививаться рекомендуется каждые полгода, отметили в ведомстве.
Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру. В России
также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова
, он не взрывной.
Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.
Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".