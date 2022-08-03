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ДР Конго потребовала, чтобы пресс-секретарь миссии ООН покинул страну

ДР Конго потребовала, чтобы пресс-секретарь миссии ООН покинул страну - РИА Новости, 03.08.2022

ДР Конго потребовала, чтобы пресс-секретарь миссии ООН покинул страну

Правительство Демократической Республики Конго потребовало, чтобы пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК) Матиас Гиллман покинул страну РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:55

2022-08-03T12:55

2022-08-03T12:56

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство Демократической Республики Конго потребовало, чтобы пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК) Матиас Гиллман покинул страну в кратчайшие сроки, сообщает местное издание Actualité со ссылкой на официальное обращение вице-премьера страны, министра иностранных дел Кристофа Лутундулы Апалы, направленное миссии ООН.По словам министра, напряженность между МООНСДРК и населением связана с "бестактными и неуместными заявлениями" пресс-секретаря. Министр добавил, что, по мнению правительства, присутствие Гиллмана на территории страны не будет "благоприятствовать климату взаимного доверия и спокойствия" между институтами ДР Конго и миссией."Правительство будет очень признательно, если будут приняты меры для того, чтобы господин Гиллман покинул территорию страны в кратчайшие сроки", - цитирует издание слова министра.В середине июля глава сената ДР Конго Модест Баити во время визита в города Гома (административный центр восточной провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет. На прошлой неделе в городах региона начались массовые антиооновские манифестации, в результате которых погибли 36 человек и около 170 пострадали.МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/bespredel-1804835993.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оон, в мире, демократическая республика конго