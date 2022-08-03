https://ria.ru/20220803/kompleks-1807065147.html

В Оренбурге построят комплекс по производству СПГ

В Оренбурге построят комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 03.08.2022

В Оренбурге построят комплекс по производству СПГ

В Оренбуржье планируется к 2024 году построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа мощностью от 25 тысяч тонн в год, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:04

2022-08-03T19:04

2022-08-03T19:04

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

технологии

экономика

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ОРЕНБУРГ, 3 авг- РИА Новости. В Оренбуржье планируется к 2024 году построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа мощностью от 25 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба правительства региона.Перспективы строительства комплекса на территории ОЭЗ "Оренбуржье" обсуждались в ходе переговоров по видеосвязи между губернатором региона Денисом Паслером, гендиректором ООО "Газпром СПГ технологии" Иваном Кожевниковым и вице-губернатором по экономической и инвестполитике региона Игнатом Петуховым.В результате реализации проекта будет создано не менее 35 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 2,5 миллиардов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.В ближайшее время инженеры "Газпром СПГ технологии" посетят регион для выбора земельного участка под будущий комплекс.Глава региона отметил, что Оренбуржье является нефтегазовым регионом и этот ресурс необходимо использовать, развивая новые для области направления.Губернатор подчеркнул, что у проекта есть большие перспективы для расширения производства на территории Оренбургской области. "Если мы строим такой объект в регионе, то нужно обеспечить полную загрузку комплекса. Предлагаю вам рассмотреть возможность развития на восток Оренбуржья. В той части области сосредоточены основные сырьевые активы региона и соответствующее производство. Сейчас промышленные предприятия области активно переводят автопарк и оборудование на газомоторное топливо, наличие в регионе завода по производству СПГ даст возможность ускорить этот процесс. Это не только экономия средств для бизнесменов, но и забота об экологии", – сказал Паслер."Газпром СПГ технологии" занимает лидирующее место в России по объемам запланированного строительства малотоннажных СПГ–заводов. Компания планирует построить от 21 до 26 комплексов по производству и отгрузке сжиженного природного газа в течение 2022-2024 годов. Общая мощность достигнет порядка 1 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803198738.html

https://ria.ru/20220728/perevooruzhenie-1805548738.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, технологии, экономика