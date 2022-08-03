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Худрука ансамбля "Березка" похоронили на Новодевичьем кладбище
Худрука ансамбля "Березка" похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 03.08.2022
Худрука ансамбля "Березка" похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны художественного руководителя хореографического ансамбля "Березка" Миры Кольцовой прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:52
2022-08-03T16:52
2022-08-03T16:52
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Похороны художественного руководителя хореографического ансамбля "Березка" Миры Кольцовой прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила РИА Новости начальник PR-отдела коллектива Елена Грицак.Грицак уточнила, что ранее была информация о Ваганьковском кладбище, но по решению мэрии Москвы было предоставлено место для захоронения на Новодевичьем, где покоится создатель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина.Перед захоронением состоялась гражданская панихида в Доме Музыки. Проститься с Кольцовой пришли ее друзья и коллеги, художественный руководитель-директор ансамбля имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, певица, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, представители из министерства культуры РФ и из управделами президента РФ.Затем прошло отпевание в церкви Петра и Павла. Грицак пояснила, что Кольцова была "глубоко верующим человеком и храм, в котором проходило отпевание, — это храм, в который она всегда ходила".Народная артистка СССР Мира Кольцова скончалась 1 августа на 84-м году жизни.Ансамбль "Березка", который исполняет танцы русского фольклора, был создан в 1948 году балетмейстером Надеждой Надеждиной. Кольцова возглавила его в 1979 году.
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новости культуры, мира кольцова, надежда бабкина, москва, россия, рсфср, знаменитости, ваганьковское кладбище
Худрука ансамбля "Березка" похоронили на Новодевичьем кладбище
Худрука ансамбля "Березка" Миру Кольцову похоронили на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Похороны художественного руководителя хореографического ансамбля "Березка" Миры Кольцовой прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила РИА Новости начальник PR-отдела коллектива Елена Грицак.
"Погребение завершено", — сказала она.
Грицак уточнила, что ранее была информация о Ваганьковском кладбище, но по решению мэрии Москвы было предоставлено место для захоронения на Новодевичьем, где покоится создатель ансамбля "Березка" Надежда Надеждина.
Перед захоронением состоялась гражданская панихида в Доме Музыки. Проститься с Кольцовой пришли ее друзья и коллеги, художественный руководитель-директор ансамбля имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, певица, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, представители из министерства культуры РФ и из управделами президента РФ.
Затем прошло отпевание в церкви Петра и Павла. Грицак пояснила, что Кольцова была "глубоко верующим человеком и храм, в котором проходило отпевание, — это храм, в который она всегда ходила".
Народная артистка СССР Мира Кольцова скончалась 1 августа на 84-м году жизни.
Ансамбль "Березка", который исполняет танцы русского фольклора, был создан в 1948 году балетмейстером Надеждой Надеждиной. Кольцова возглавила его в 1979 году.