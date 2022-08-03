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Пхеньян ответил в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием - РИА Новости, 03.08.2022
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Пхеньян ответил в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием
Пхеньян ответил в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием - РИА Новости, 03.08.2022
Пхеньян ответил в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием
Постпредство КНДР при ООН заявило, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, так как Северная... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T23:41
2022-08-03T23:49
в мире
кндр (северная корея)
оон
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ООН, 4 авг – РИА Новости. Постпредство КНДР при ООН заявило, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, так как Северная Корея не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении миссии."Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону", - сказано в комментарии в ответ на ряд выпадов прозвучавших в адрес КНДР на проходящей в Нью-Йорке Обзорной конференции ДНЯО.
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в мире, кндр (северная корея), оон, нью-йорк (город)
23:41 03.08.2022 (обновлено: 23:49 03.08.2022)
 
Пхеньян ответил в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием

КНДР заявила в ООН, что никто не имеет права обвинять страну в обладании ядерным оружием

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты
Трансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 авг – РИА Новости. Постпредство КНДР при ООН заявило, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, так как Северная Корея не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении миссии.
"Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону", - сказано в комментарии в ответ на ряд выпадов прозвучавших в адрес КНДР на проходящей в Нью-Йорке Обзорной конференции ДНЯО.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 19:55
Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию
 
В миреКНДР (Северная Корея)ООННью-Йорк (город)
 
 
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