https://ria.ru/20220803/kndr-1806852691.html

Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР

Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР - РИА Новости, 03.08.2022

Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР

Пхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:10

2022-08-03T10:10

2022-08-03T10:10

в мире

пхеньян

донецкая народная республика

денис пушилин

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

кндр (северная корея)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР на протяжении последних 2,5 лет находится в жесткой изоляции, заявил РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора."Я нахожусь в непосредственном контакте с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным. С моих слов он, конечно, знает, что КНДР на протяжении последних двух с половиной лет находится в жесткой изоляции и обмен делегациями пока невозможен. Однако, как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства", - сказал Мацегора."Последовавшее несколько дней назад от ДНР официальное предложение осуществить визит Дениса Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки, в том числе протокольные детали... В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег", - подчеркнул посол.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

https://ria.ru/20220713/zyuganov-1802314589.html

пхеньян

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, пхеньян, донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, кндр (северная корея), россия, александр мацегора