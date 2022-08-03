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Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР - РИА Новости, 03.08.2022
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Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР
Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР - РИА Новости, 03.08.2022
Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР
Пхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:10
2022-08-03T10:10
в мире
пхеньян
донецкая народная республика
денис пушилин
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
кндр (северная корея)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР на протяжении последних 2,5 лет находится в жесткой изоляции, заявил РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора."Я нахожусь в непосредственном контакте с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным. С моих слов он, конечно, знает, что КНДР на протяжении последних двух с половиной лет находится в жесткой изоляции и обмен делегациями пока невозможен. Однако, как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства", - сказал Мацегора."Последовавшее несколько дней назад от ДНР официальное предложение осуществить визит Дениса Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки, в том числе протокольные детали... В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег", - подчеркнул посол.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220713/zyuganov-1802314589.html
пхеньян
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
россия
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в мире, пхеньян, донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, кндр (северная корея), россия, александр мацегора
10:10 03.08.2022
 
Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в КНДР

Посол России Мацегора допустил визит Пушилина в КНДР после ослабления ковидных ограничений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пхеньян рассматривает возможность визита в страну главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, но обмен делегациями пока невозможен из-за того, что КНДР на протяжении последних 2,5 лет находится в жесткой изоляции, заявил РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Я нахожусь в непосредственном контакте с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным. С моих слов он, конечно, знает, что КНДР на протяжении последних двух с половиной лет находится в жесткой изоляции и обмен делегациями пока невозможен. Однако, как только ограничения будут ослаблены, отношения между двумя странами вступят в практическую фазу, в том числе и в плане организации встреч на уровне руководства", - сказал Мацегора.
"Последовавшее несколько дней назад от ДНР официальное предложение осуществить визит Дениса Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки, в том числе протокольные детали... В настоящее время эта инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег", - подчеркнул посол.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
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В миреПхеньянДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииКНДР (Северная Корея)РоссияАлександр Мацегора
 
 
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