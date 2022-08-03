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МИД Китая призвал Бербок проявлять осторожность в словах о Тайване - РИА Новости, 03.08.2022
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МИД Китая призвал Бербок проявлять осторожность в словах о Тайване
МИД Китая призвал Бербок проявлять осторожность в словах о Тайване - РИА Новости, 03.08.2022
МИД Китая призвал Бербок проявлять осторожность в словах о Тайване
Немецкая сторона должна соблюдать приверженность принципу "одного Китая" и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня, заявила на брифинге в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:27
2022-08-03T11:27
в мире
хуа чуньин
анналена бербок
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
германия
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Немецкая сторона должна соблюдать приверженность принципу "одного Китая" и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя недавнее заявление о Тайване министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.Ранее издание Spiegel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая. "Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа - это касается, разумеется, и Китая", - заявила Бербок, которая находится с визитом в Нью-Йорке. О конкретных формах и мерах поддержки издание не сообщало.Хуа Чуньин отметила, что заявление министра иностранных дел Германии "не соответствует фактам". "Мы ясно выражаем несогласие с этими ошибочными замечаниями министра иностранных дел Бербок в отношении Китая", - сказала дипломат."Мы надеемся, что немецкая сторона сможет объективно и верно понять тайваньский вопрос, не будет плясать под дудку США, будет на практике соблюдать приверженность принципу одного Китая и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня", - добавила она.Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. В среду Пелоси встретилась с главой администрацией острова Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/berbok-1806700435.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/kitay-1806847314.html
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в мире, хуа чуньин, анналена бербок, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай, германия, визит пелоси на тайвань
11:27 03.08.2022
 
МИД Китая призвал Бербок проявлять осторожность в словах о Тайване

Пекин призвал главу МИД Германии Бербок проявлять осторожность в словах о Тайване

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Немецкая сторона должна соблюдать приверженность принципу "одного Китая" и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя недавнее заявление о Тайване министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Ранее издание Spiegel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая. "Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа - это касается, разумеется, и Китая", - заявила Бербок, которая находится с визитом в Нью-Йорке. О конкретных формах и мерах поддержки издание не сообщало.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Хуа Чуньин отметила, что заявление министра иностранных дел Германии "не соответствует фактам". "Мы ясно выражаем несогласие с этими ошибочными замечаниями министра иностранных дел Бербок в отношении Китая", - сказала дипломат.
"Мы надеемся, что немецкая сторона сможет объективно и верно понять тайваньский вопрос, не будет плясать под дудку США, будет на практике соблюдать приверженность принципу одного Китая и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня", - добавила она.
Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. В среду Пелоси встретилась с главой администрацией острова Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Самолет Boeing 737 в аэропорту Суншань в Тайбэе, Тайвань
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В миреХуа ЧуньинАнналена БербокНэнси ПелосиСШАТайваньКитайГерманияВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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