В Китае заявили о сговоре внешних сил и сторонников независимости Тайваня
В Китае заявили о проблемах из-за сговора внешних сил и сторонников независимости Тайваня
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Сговор внешних сил и сил, выступающих за независимость Тайваня, стал главной причиной напряженности в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
Чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе.
"В настоящее время основной причиной напряженной и неспокойной ситуации в Тайваньском проливе является то, что силы, выступающие за независимость Тайваня, и внешние силы действуют заодно и вступили в сговор, чтобы создать проблемы", - говорится в распространенном канцелярией заявлении Ма Сяогуана.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.