https://ria.ru/20220803/kitay-1806869691.html

В Китае заявили о сговоре внешних сил и сторонников независимости Тайваня

В Китае заявили о сговоре внешних сил и сторонников независимости Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

В Китае заявили о сговоре внешних сил и сторонников независимости Тайваня

Сговор внешних сил и сил, выступающих за независимость Тайваня, стал главной причиной напряженности в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:14

2022-08-03T11:14

2022-08-03T11:14

в мире

цай инвэнь

нэнси пелоси

ван и (политик)

сша

китай

тайвань

мид кнр

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Сговор внешних сил и сил, выступающих за независимость Тайваня, стал главной причиной напряженности в Тайваньском проливе, заявил в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.Чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе."В настоящее время основной причиной напряженной и неспокойной ситуации в Тайваньском проливе является то, что силы, выступающие за независимость Тайваня, и внешние силы действуют заодно и вступили в сговор, чтобы создать проблемы", - говорится в распространенном канцелярией заявлении Ма Сяогуана.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806859565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/pelosi-1806859117.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цай инвэнь, нэнси пелоси, ван и (политик), сша, китай, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань