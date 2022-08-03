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Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая - РИА Новости, 03.08.2022
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Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая
Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая - РИА Новости, 03.08.2022
Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая
Вызванный в МИД Китая посол США Николас Бернс - тот человек, что ещё месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинял Россию в неуважении суверенитета... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:06
2022-08-03T09:06
в мире
андрей денисов
сша
китай
пекин
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вызванный в МИД Китая посол США Николас Бернс - тот человек, что ещё месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинял Россию в неуважении суверенитета других государств, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; по её мнению, после приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань дипломаты США буквально "забились в угол"."Ночью в МИД Китая был вызван американский посол Николас Бернс. Тот самый посол, который еще месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине в присутствии нашего посла Андрея Денисова обвинял Россию в нарушении всевозможных норм международного права и неуважении суверенитета других государств", - написала Захарова в своём канале в Telegram.Также, напомнила она, это тот посол, что "в ультимативном тоне требовал от Китая прекратить поддерживать "войну на Украине" и транслировать "российскую пропаганду".Теперь же Бернс, подчеркнула Захарова, "стыдливо помалкивает, не зная как оправдываться за грубую и наглую выходку спикера Палаты представителей, способную подорвать региональную стабильность и безопасность".Бернс, подчеркнула официальный представитель МИД, понимает, что подобной провокацией США пренебрегли правами других государств."И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином. Показательно, что обычно активное на информационном фронте посольство США в КНР перешло в режим молчания и за два дня не сделало ни одной публикации", - также добавила Захарова.По её мнению, сейчас дипломаты США "буквально проглотили язык и забились в угол" и "боятся праведного гнева китайской общественности".Пелоси во вторник вопреки протестам Пекина прибыла на Тайвань. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html
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в мире, андрей денисов, сша, китай, пекин, мид кнр, визит пелоси на тайвань
09:06 03.08.2022
 
Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая

Мария Захарова о вызове американского посла в МИД Китая: дипломаты США "забились в угол"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вызванный в МИД Китая посол США Николас Бернс - тот человек, что ещё месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинял Россию в неуважении суверенитета других государств, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; по её мнению, после приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань дипломаты США буквально "забились в угол".
"Ночью в МИД Китая был вызван американский посол Николас Бернс. Тот самый посол, который еще месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине в присутствии нашего посла Андрея Денисова обвинял Россию в нарушении всевозможных норм международного права и неуважении суверенитета других государств", - написала Захарова в своём канале в Telegram.
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Также, напомнила она, это тот посол, что "в ультимативном тоне требовал от Китая прекратить поддерживать "войну на Украине" и транслировать "российскую пропаганду".
Теперь же Бернс, подчеркнула Захарова, "стыдливо помалкивает, не зная как оправдываться за грубую и наглую выходку спикера Палаты представителей, способную подорвать региональную стабильность и безопасность".
Бернс, подчеркнула официальный представитель МИД, понимает, что подобной провокацией США пренебрегли правами других государств.
"И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином. Показательно, что обычно активное на информационном фронте посольство США в КНР перешло в режим молчания и за два дня не сделало ни одной публикации", - также добавила Захарова.
По её мнению, сейчас дипломаты США "буквально проглотили язык и забились в угол" и "боятся праведного гнева китайской общественности".
Пелоси во вторник вопреки протестам Пекина прибыла на Тайвань. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
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