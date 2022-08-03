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В Киеве рассказали, при каких обстоятельствах разорвут отношения с Минском - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html
В Киеве рассказали, при каких обстоятельствах разорвут отношения с Минском
В Киеве рассказали, при каких обстоятельствах разорвут отношения с Минском - РИА Новости, 03.08.2022
В Киеве рассказали, при каких обстоятельствах разорвут отношения с Минском
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что Киев разорвет отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии зайдут на территорию Украины. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:09
2022-08-03T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
белоруссия
киев
александр лукашенко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что Киев разорвет отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии зайдут на территорию Украины."Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - приводит слова Кулебы издание "Укринформ".По словам министра, Украина трезво анализирует происходящие события и при этом не испытывает иллюзий относительно Белоруссии. "В воздушном пространстве Белоруссии летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность", - отметил он.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802285402.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, белоруссия, киев, александр лукашенко
19:09 03.08.2022
 
В Киеве рассказали, при каких обстоятельствах разорвут отношения с Минском

Глава МИД Кулеба: Киев разорвет отношения с Минском, если Белоруссия вторгнется на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что Киев разорвет отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии зайдут на территорию Украины.
"Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", - приводит слова Кулебы издание "Укринформ".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 19:44
Украина разорвала дипотношения с КНДР
По словам министра, Украина трезво анализирует происходящие события и при этом не испытывает иллюзий относительно Белоруссии. "В воздушном пространстве Белоруссии летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность", - отметил он.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаБелоруссияКиевАлександр Лукашенко
 
 
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