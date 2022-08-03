https://ria.ru/20220803/khersontsev-1807011652.html

Алексей Херсонцев: профилактика успешно заменяет проверки бизнеса

Алексей Херсонцев: профилактика успешно заменяет проверки бизнеса - РИА Новости, 03.08.2022

Алексей Херсонцев: профилактика успешно заменяет проверки бизнеса

Новым трендом во взаимоотношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом стали профилактические визиты, не предполагающие наказание предпринимателя, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:09

2022-08-03T17:09

2022-08-03T17:09

корпорация мсп

алексей херсонцев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Новым трендом во взаимоотношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом стали профилактические визиты, не предполагающие наказание предпринимателя, сообщил статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП (КМСП) в соцсетях."Если за второе полугодие 2021 года было совершено 40,8 тысячи таких визитов, то за полгода 2022 года их проведено уже 157,6 тысячи. Это лишь на 25% меньше, чем число проверочных мероприятий за тот же период. При этом все профилактические мероприятия для бизнеса носят исключительно добровольный характер - они не могут проводится без согласия предпринимателя. И при проведении, например, профилактического визита инспектор не вправе требовать предоставить документы, не может наложить наказание", - отметил Херсонцев, слова которого приведены на сайте Минэка.Согласно опросу, проведенному совместно Фондом ЦСР и КМСП, предприниматели уже оценили полезность профилактических визитов в 7,7 балла из 10. Обратная связь по каждому профилактическому визиту будет запущена через портал Госуслуг до конца года.Он добавил, что решающую роль в снижении количества проверок сыграл введенный правительством в начале марта мораторий на проверки бизнеса (за исключением вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем граждан).Он указал на важность создания условий для того, чтобы предпринимательское сообщество "не пыталось ничего нарушать". В этой связи особое внимание будет уделено технологиям дистанционного контроля.Так, к концу года планируется запустить мобильное приложение "Инспектор", с помощью которого проверки будут проводиться в режиме видеосвязи.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, алексей херсонцев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)