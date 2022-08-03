https://ria.ru/20220803/khersontsev-1807011652.html
Алексей Херсонцев: профилактика успешно заменяет проверки бизнеса
Алексей Херсонцев: профилактика успешно заменяет проверки бизнеса - РИА Новости, 03.08.2022
Алексей Херсонцев: профилактика успешно заменяет проверки бизнеса
Новым трендом во взаимоотношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом стали профилактические визиты, не предполагающие наказание предпринимателя, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:09
2022-08-03T17:09
2022-08-03T17:09
корпорация мсп
алексей херсонцев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Новым трендом во взаимоотношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом стали профилактические визиты, не предполагающие наказание предпринимателя, сообщил статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП (КМСП) в соцсетях."Если за второе полугодие 2021 года было совершено 40,8 тысячи таких визитов, то за полгода 2022 года их проведено уже 157,6 тысячи. Это лишь на 25% меньше, чем число проверочных мероприятий за тот же период. При этом все профилактические мероприятия для бизнеса носят исключительно добровольный характер - они не могут проводится без согласия предпринимателя. И при проведении, например, профилактического визита инспектор не вправе требовать предоставить документы, не может наложить наказание", - отметил Херсонцев, слова которого приведены на сайте Минэка.Согласно опросу, проведенному совместно Фондом ЦСР и КМСП, предприниматели уже оценили полезность профилактических визитов в 7,7 балла из 10. Обратная связь по каждому профилактическому визиту будет запущена через портал Госуслуг до конца года.Он добавил, что решающую роль в снижении количества проверок сыграл введенный правительством в начале марта мораторий на проверки бизнеса (за исключением вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем граждан).Он указал на важность создания условий для того, чтобы предпринимательское сообщество "не пыталось ничего нарушать". В этой связи особое внимание будет уделено технологиям дистанционного контроля.Так, к концу года планируется запустить мобильное приложение "Инспектор", с помощью которого проверки будут проводиться в режиме видеосвязи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, алексей херсонцев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Новым трендом во взаимоотношениях контрольно-надзорных органов с бизнесом стали профилактические визиты, не предполагающие наказание предпринимателя, сообщил статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП (КМСП) в соцсетях.
"Если за второе полугодие 2021 года было совершено 40,8 тысячи таких визитов, то за полгода 2022 года их проведено уже 157,6 тысячи. Это лишь на 25% меньше, чем число проверочных мероприятий за тот же период. При этом все профилактические мероприятия для бизнеса носят исключительно добровольный характер - они не могут проводится без согласия предпринимателя. И при проведении, например, профилактического визита инспектор не вправе требовать предоставить документы, не может наложить наказание", - отметил Херсонцев, слова которого приведены на сайте Минэка.
Согласно опросу, проведенному совместно Фондом ЦСР и КМСП
, предприниматели уже оценили полезность профилактических визитов в 7,7 балла из 10. Обратная связь по каждому профилактическому визиту будет запущена через портал Госуслуг до конца года.
"Сохраняется тенденция и к снижению количества проверок в 2022 году - за первые полгода их проведено менее 191 тысячи. Для сравнения: за весь 2021 год их было около 882 тысяч (каждая третья - в отношении субъектов МСП), а в 2019-м — 1,5 миллиона. При этом снижение числа проверочных мероприятий не повлекло увеличение ущерба", - сообщил Херсонцев.
Он добавил, что решающую роль в снижении количества проверок сыграл введенный правительством в начале марта мораторий на проверки бизнеса (за исключением вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем граждан).
"Мы также видим устойчивый тренд на снижение числа проверок в отношении субъектов МСП. За полгода 2022 года проведено 57,7 тысячи проверок, что в 2,5 раза меньше чем за аналогичный период 2021 года", - сказал замминистра.
Он указал на важность создания условий для того, чтобы предпринимательское сообщество "не пыталось ничего нарушать". В этой связи особое внимание будет уделено технологиям дистанционного контроля.
"Мы продолжим, с одной стороны, использовать дистанционные технологии контроля, датчики, а с другой – развивать профилактику, чтобы объяснять бизнесу как он должен вести себя, чтобы ничего не нарушать", - сказал Херсонцев.
Так, к концу года планируется запустить мобильное приложение "Инспектор", с помощью которого проверки будут проводиться в режиме видеосвязи.