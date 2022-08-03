https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html

Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону

Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону - РИА Новости, 03.08.2022

Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:11

2022-08-03T15:11

2022-08-03T15:11

марат хуснуллин

россия

херсонская область

запорожская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской области навсегда.Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по актуальным вопросам области."Внимание со стороны правительства Российской Федерации подчеркивает и говорит о том, что Россия здесь навсегда, и все, что нужно, чтобы жители ощущали поддержку и помощь – вся эта работа проводится", – сказал Сальдо журналистам.Он добавил, что на совещании с вице-премьером РФ обсуждались социальные вопросы, проблемы ЖКХ, темы подготовки к отопительном сезону в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220803/selkhozproduktsiya-1806936008.html

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херсонская область

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марат хуснуллин, россия, херсонская область , запорожская область, в мире