https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону - РИА Новости, 03.08.2022
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:11
2022-08-03T15:11
2022-08-03T15:11
марат хуснуллин
россия
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской области навсегда.Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по актуальным вопросам области."Внимание со стороны правительства Российской Федерации подчеркивает и говорит о том, что Россия здесь навсегда, и все, что нужно, чтобы жители ощущали поддержку и помощь – вся эта работа проводится", – сказал Сальдо журналистам.Он добавил, что на совещании с вице-премьером РФ обсуждались социальные вопросы, проблемы ЖКХ, темы подготовки к отопительном сезону в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220803/selkhozproduktsiya-1806936008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, россия, херсонская область , запорожская область, в мире
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Глава ВГА Херсонской области Сальдо рассказал о внимании российских властей к региону