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Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону - РИА Новости, 03.08.2022
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Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону - РИА Новости, 03.08.2022
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:11
2022-08-03T15:11
марат хуснуллин
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской области навсегда.Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по актуальным вопросам области."Внимание со стороны правительства Российской Федерации подчеркивает и говорит о том, что Россия здесь навсегда, и все, что нужно, чтобы жители ощущали поддержку и помощь – вся эта работа проводится", – сказал Сальдо журналистам.Он добавил, что на совещании с вице-премьером РФ обсуждались социальные вопросы, проблемы ЖКХ, темы подготовки к отопительном сезону в Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220803/selkhozproduktsiya-1806936008.html
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херсонская область
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марат хуснуллин, россия, херсонская область , запорожская область, в мире
15:11 03.08.2022
 
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону

Глава ВГА Херсонской области Сальдо рассказал о внимании российских властей к региону

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что постоянное внимание правительства России к нуждам региона означает, что РФ в Херсонской области навсегда.
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он сообщил, что в рамках визита провел совещание по актуальным вопросам области.
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В Херсонской области создадут предприятие для вывоза сельхозпродукции
"Внимание со стороны правительства Российской Федерации подчеркивает и говорит о том, что Россия здесь навсегда, и все, что нужно, чтобы жители ощущали поддержку и помощь – вся эта работа проводится", – сказал Сальдо журналистам.
Он добавил, что на совещании с вице-премьером РФ обсуждались социальные вопросы, проблемы ЖКХ, темы подготовки к отопительном сезону в Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Посетители в центре оптовой и мелкооптовой торговли “Фуд Сити” в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Марат ХуснуллинРоссияХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
 
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