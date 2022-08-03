https://ria.ru/20220803/kherson-1806841003.html
Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область
Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область - РИА Новости, 03.08.2022
Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область
Украинская армия минувшей ночью обстреляла Херсонскую область, ракетная атака отражена системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:13
2022-08-03T09:13
2022-08-03T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Украинская армия минувшей ночью обстреляла Херсонскую область, ракетная атака отражена системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Были попытки. Все сбивали. ПВО хорошо работает", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, запорожская область
Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область
В Херсонской области отразили ракетную атаку со стороны ВСУ