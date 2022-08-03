https://ria.ru/20220803/kherson-1806841003.html

Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область

Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область - РИА Новости, 03.08.2022

Украинская армия пыталась обстрелять Херсонскую область

Украинская армия минувшей ночью обстреляла Херсонскую область, ракетная атака отражена системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:13

2022-08-03T09:13

2022-08-03T09:13

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херсонская область

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Украинская армия минувшей ночью обстреляла Херсонскую область, ракетная атака отражена системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Были попытки. Все сбивали. ПВО хорошо работает", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, запорожская область