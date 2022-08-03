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В Испании заявили об атаке российских хакеров на научные центры страны
В Испании заявили об атаке российских хакеров на научные центры страны - РИА Новости, 03.08.2022
В Испании заявили об атаке российских хакеров на научные центры страны
Министерство науки Испании утверждает, что российские хакеры якобы причастны к совершению кибератаки на научные организации королевства. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:03
2022-08-03T20:03
2022-08-03T20:03
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство науки Испании утверждает, что российские хакеры якобы причастны к совершению кибератаки на научные организации королевства.По данным министерства, Высший совет по научным исследованиям Испании подвергся атаке хакеров 16 и 17 июля, но попытки взлома были обнаружены только 18 июля. Атака проводилась с использованием программ-вымогателей."Окончательного отчета о расследовании пока нет, эксперты утверждают, что происхождение хакерской атаки - российское", - говорится в заявлении министерства.Потери или перехвата секретной информации в результате атаки не выявлено. Задействованный протокол безопасности привел к отключению доступа к интернету в различных центрах совета, который объединяет государственные организации Испании в области прикладных и фундаментальных исследований.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В апреле в МИД РФ называли обвинения США в кибератаках со стороны России очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, нацеленной "через дискредитацию РФ и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию".
https://ria.ru/20220729/khakery-1805933577.html
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в мире, технологии, джо байден, россия, испания, сша
В Испании заявили об атаке российских хакеров на научные центры страны
Министерство науки Испании: российские хакеры причастны к атаке на научные организации