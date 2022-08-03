https://ria.ru/20220803/kerch-1806952692.html

Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд

Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 03.08.2022

Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" назначает с 11 августа второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:27

2022-08-03T16:27

2022-08-03T16:27

туризм

москва

керчь

россия

гранд сервис экспресс

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568299504_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1247771efeda9ab49fbfb5ec3ccee225.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" назначает с 11 августа второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь, сообщила пресс-служба компании.Состав будет курсировать через день до 10 сентября 2022 года. "Продажа уже открыта… Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", – говорится в сообщении.Поезд № 587/588 проследует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Тулу. Время в пути в Москву составит 38 часов 5 минут, в Керчь – 44 часа 40 минут.Стоимость проезда от Москвы до Керчи в плацкарте – 4 тысячи 296 рублей (с бельем), в купе – от 7 тысяч 226 рублей. В целом поезда "Гранд Сервис Экспресс" связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций). После закрытия аэропортов юга России компания дополнительно назначила шесть поездов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55. На маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).

https://ria.ru/20220803/gelendzhik-1806845420.html

москва

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, керчь, россия, гранд сервис экспресс , новости - туризм