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Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд
Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 03.08.2022
Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд
Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" назначает с 11 августа второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:27
2022-08-03T16:27
2022-08-03T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" назначает с 11 августа второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь, сообщила пресс-служба компании.Состав будет курсировать через день до 10 сентября 2022 года. "Продажа уже открыта… Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", – говорится в сообщении.Поезд № 587/588 проследует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Тулу. Время в пути в Москву составит 38 часов 5 минут, в Керчь – 44 часа 40 минут.Стоимость проезда от Москвы до Керчи в плацкарте – 4 тысячи 296 рублей (с бельем), в купе – от 7 тысяч 226 рублей. В целом поезда "Гранд Сервис Экспресс" связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций). После закрытия аэропортов юга России компания дополнительно назначила шесть поездов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55. На маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).
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москва, керчь, россия, гранд сервис экспресс , новости - туризм
Из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд
"Гранд Сервис Экспресс": второй поезд между Москвой и Керчью запустят с 11 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" назначает с 11 августа второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь, сообщила пресс-служба компании.
Состав будет курсировать через день до 10 сентября 2022 года. "Продажа уже открыта… Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", – говорится в сообщении.
Поезд № 587/588 проследует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Тулу. Время в пути в Москву составит 38 часов 5 минут, в Керчь – 44 часа 40 минут.
Стоимость проезда от Москвы до Керчи в плацкарте – 4 тысячи 296 рублей (с бельем), в купе – от 7 тысяч 226 рублей.
В целом поезда "Гранд Сервис Экспресс" связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций). После закрытия аэропортов юга России компания дополнительно назначила шесть поездов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55. На маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).