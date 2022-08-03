В Германии назвали единственный способ избежать энергетической катастрофы
В АдГ призвали к отказу от санкций против России, чтобы избежать энергетической катастрофы
© Depositphotos / pandionhiatus3Берлин, Германия
© Depositphotos / pandionhiatus3
Берлин, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальному Берлину необходимо отказаться от "бессмысленной санкционной политики" против России, чтобы избежать энергетической катастрофы. С таким заявлением, как сообщает издание Freie Welt, выступил лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.
"Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока — 2" не должен быть табу", - выразил уверенность политик.
Он также осудил план правительства по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября. По его словам, на потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которым неожиданно пришлось закупать дорогие альтернативы российскому голубому топливу.
В качестве поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года с потребителей газа по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число дополнительных расходов в год. Механизм направлен на то, чтобы компании — поставщики газа — могли продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен.
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"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.
Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.