https://ria.ru/20220803/katastrofa-1806824720.html

В Германии назвали единственный способ избежать энергетической катастрофы

В Германии назвали единственный способ избежать энергетической катастрофы - РИА Новости, 03.08.2022

В Германии назвали единственный способ избежать энергетической катастрофы

Официальному Берлину необходимо отказаться от "бессмысленной санкционной политики" против России, чтобы избежать энергетической катастрофы. С таким заявлением,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T06:11

2022-08-03T06:11

2022-08-03T06:11

россия

германия

газпром

северный поток

в мире

природный газ

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальному Берлину необходимо отказаться от "бессмысленной санкционной политики" против России, чтобы избежать энергетической катастрофы. С таким заявлением, как сообщает издание Freie Welt, выступил лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.Он также осудил план правительства по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября. По его словам, на потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которым неожиданно пришлось закупать дорогие альтернативы российскому голубому топливу.В качестве поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года с потребителей газа по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число дополнительных расходов в год. Механизм направлен на то, чтобы компании — поставщики газа — могли продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220729/poterya-1805747718.html

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россия, германия, газпром, северный поток, в мире, природный газ