https://ria.ru/20220803/huawei-1806991746.html

Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall

Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall - РИА Новости, 03.08.2022

Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall

Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:20

2022-08-03T16:20

2022-08-03T17:15

huawei technologies

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall, сообщила компания.Продажи остановили с 10:00 мск. 1 августа.В начале июня Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу четыре. По словам собеседника агентства, основная причина закрытия магазинов — нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

https://ria.ru/20220721/elektronika-1804103132.html

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huawei technologies, экономика, технологии, россия