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Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall - РИА Новости, 03.08.2022
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Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall
Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall - РИА Новости, 03.08.2022
Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall
Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:20
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huawei technologies
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall, сообщила компания.Продажи остановили с 10:00 мск. 1 августа.В начале июня Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу четыре. По словам собеседника агентства, основная причина закрытия магазинов — нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.
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huawei technologies, экономика, технологии, россия
16:20 03.08.2022 (обновлено: 17:15 03.08.2022)
 
Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall

Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall, оформленные заказы доставят покупателям

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei
Логотип Huawei - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall, сообщила компания.
Продажи остановили с 10:00 мск. 1 августа.

"Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall будут доставлены в обычном режиме. <...> На товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия", — указано в сообщении.

В начале июня Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Как сообщал РИА Новости источник, близкий к компании, к 8 июня из 19 магазинов прекратили работу четыре. По словам собеседника агентства, основная причина закрытия магазинов — нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.
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