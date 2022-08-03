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На месте обстрела нефтебазы в Макеевке нашли осколки снаряда HIMARS

На месте обстрела нефтебазы в Макеевке нашли осколки снаряда HIMARS - РИА Новости, 03.08.2022

На месте обстрела нефтебазы в Макеевке нашли осколки снаряда HIMARS

Представители Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обнаружили на месте обстрела нефтебазы в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:29

2022-08-03T16:29

2022-08-03T18:19

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донецкая народная республика

макеевка

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Представители Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обнаружили на месте обстрела нефтебазы в Макеевке осколки боеприпаса РСЗО HIMARS с сохранившейся на них маркировкой, которая позволит определить производивший обстрел расчет, сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт, майор Сергей Переверзев.Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщило о возгорании на территории нефтебазы в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск."Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК были обнаружены осколки боеприпаса, которым украинские боевики третьего августа обстреляли нефтебазу в Макеевке. По характерным признакам можно сделать вывод, что объект был атакован РСЗО HIMARS. Кроме того, в нашем распоряжении имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой важной информацией, по которой, возможно, в будущем получится определить производивший обстрел расчет", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220802/lepestok-1806676068.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела нефтебазы в Макеевке Украинские боевики обстреляли нефтебазу в Макеевке (ДНР). Оперативная группа СК России выехала на место. 2022-08-03T16:29 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк