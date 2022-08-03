Глава комитета Госдумы поддержала запрет пропаганды трансгендерности
Глава комитета Госдумы Останина поддержала запрет пропаганды трансгендерности
Нина Останина. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Отношение к предложению о запрете пропаганды трансгендерности выражено в проекте закона о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей, к таким ценностям относится и трансгендерность, конечно поддерживаю, заявила РИА Новости глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Детский омбудсмен направил обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT. По мнению Волынец, необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода.
"Мое отношение уже выражено в проекте закона, который внесен в Государственную думу о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей. В данном случае к нетрадиционным семейным ценностям относится, в том числе и пропаганда трансгендера, поэтому я поддерживаю", - сказала она.
Она отметила, что, вероятно, решение Волынец вызвано предложением ВОЗ о закреплении "третьего пола". При этом Останина уточнила, что в России предложение организации вызвало общественный резонанс.
"Обращение вызвано, скорее, решением ВОЗ о введении "третьего пола", законодательном. Это вызвало отрицательное общественное восприятие у нас и попытки даже рекомендовать нам менять свое законодательство, они наталкиваются на общественное неприятие. Мы страна с другими ценностями, культурными ценностями, историческими ценностями, в том числе и семейными ценностями, и что касается вопросов сексуальных, наши ценности отличаются от тех ценностей, которые сегодня нам транслирует евросообщество", - добавила она.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что организация выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.
По словам Останиной, законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей касается только пропаганды.
"Закон сам по себе достаточно гуманный… Мы добавляем запрет на пропаганду нетрадиционных семейных ценностей, под которыми имеются в виду в том числе и трансгендерные отношения. При этом надо понимать, что речь идет только о пропаганде, потому что природа устроена таким образом, что в силу определенных физиологических особенностей, по медицинским показаниям отдельные люди в момент своего рождения (имеют признаки двух полов - ред.), от этого никуда не уйти, вынуждены родители принять решение какой пол (выбрать - ред). В данном случае родители принимают решение, какого пола будет их ребенок, а все остальное – состояние психики человека", - резюмировала она.
Ранее депутаты ГД внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
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