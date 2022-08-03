https://ria.ru/20220803/gosduma-1806910190.html

Глава комитета Госдумы поддержала запрет пропаганды трансгендерности

Глава комитета Госдумы поддержала запрет пропаганды трансгендерности - РИА Новости, 03.08.2022

Глава комитета Госдумы поддержала запрет пропаганды трансгендерности

Отношение к предложению о запрете пропаганды трансгендерности выражено в проекте закона о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей, к таким... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:14

2022-08-03T13:14

2022-08-03T13:14

ирина волынец

михаил мурашко

россия

воз

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Отношение к предложению о запрете пропаганды трансгендерности выражено в проекте закона о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей, к таким ценностям относится и трансгендерность, конечно поддерживаю, заявила РИА Новости глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Детский омбудсмен направил обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT. По мнению Волынец, необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода."Мое отношение уже выражено в проекте закона, который внесен в Государственную думу о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей. В данном случае к нетрадиционным семейным ценностям относится, в том числе и пропаганда трансгендера, поэтому я поддерживаю", - сказала она.Она отметила, что, вероятно, решение Волынец вызвано предложением ВОЗ о закреплении "третьего пола". При этом Останина уточнила, что в России предложение организации вызвало общественный резонанс.Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что организация выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.По словам Останиной, законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей касается только пропаганды.Ранее депутаты ГД внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

https://ria.ru/20220803/transgendernost-1806880293.html

https://ria.ru/20210304/gosduma-1599928265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ирина волынец, михаил мурашко, россия, воз, госдума рф, общество