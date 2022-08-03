https://ria.ru/20220803/gaz-1806915884.html
Путин разъяснил Шредеру, почему снизились поставки газа в ЕС, заявил Песков
Путин разъяснил Шредеру, почему снизились поставки газа в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
Путин разъяснил Шредеру, почему снизились поставки газа в ЕС, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин разъяснил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, что поставки российского газа в Европу упали в разы из-за европейских санкций и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:28
2022-08-03T13:28
2022-08-03T13:52
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северный поток
владимир путин
герхард шредер
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разъяснил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, что поставки российского газа в Европу упали в разы из-за европейских санкций и остановки Украиной транзита по одной из веток под надуманным предлогом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин встречался со Шредером во время его визита в Москву, экс-канцлер обеспокоен энергетическим кризисом и просил президента России объяснить свое видение этой ситуации.В частности, поставки по "Северному потоку" упали со 167 миллионов кубов в сутки до примерно 30 миллионов. Причины этого "абсолютно исчерпывающе и детально бывшему канцлеру объяснил президент Путин", сообщил Песков.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по этому газопроводу обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Кроме того, "поляки санкционировали нитку Ямал-Европа, Украина одну из двух остановила ветку, абсолютно под надуманным предлогом", добавил Песков.
https://ria.ru/20220803/shreder-1806914049.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, москва, siemens, северный поток, владимир путин, герхард шредер, санкции в отношении россии
13:28 03.08.2022 (обновлено: 13:52 03.08.2022)
Путин разъяснил Шредеру, почему снизились поставки газа в ЕС, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин разъяснил Шредеру, что поставки газа снизились из-за санкций