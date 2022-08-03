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Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС - РИА Новости, 03.08.2022
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Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС - РИА Новости, 03.08.2022
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:58
2022-08-03T11:43
олаф шольц
экономика
россия
северный поток — 2
евросоюз
германия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок."Мы прекратили процесс сертификации ("Северного потока 2" - ред.) по веским причинам... Есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе", - сказал Шольц. Он добавил, что использование "Северного потока 2" "не имеет разумного смысла"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
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олаф шольц, экономика, россия, северный поток — 2, евросоюз, германия, цены на нефть
10:58 03.08.2022 (обновлено: 11:43 03.08.2022)
 
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС

Шольц: у России есть другие возможности для поставок газа, помимо "Северного потока — 2"

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок.
"Мы прекратили процесс сертификации ("Северного потока 2" - ред.) по веским причинам... Есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе", - сказал Шольц. Он добавил, что использование "Северного потока 2" "не имеет разумного смысла".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Олаф ШольцЭкономикаРоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияЦены на нефть
 
 
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