https://ria.ru/20220803/gaz-1806864262.html

Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС

Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС - РИА Новости, 03.08.2022

Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:58

2022-08-03T10:58

2022-08-03T11:43

олаф шольц

экономика

россия

северный поток — 2

евросоюз

германия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок."Мы прекратили процесс сертификации ("Северного потока 2" - ред.) по веским причинам... Есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе", - сказал Шольц. Он добавил, что использование "Северного потока 2" "не имеет разумного смысла"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

https://ria.ru/20220625/potok2-1797989094.html

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Кирилл Волков

олаф шольц, экономика, россия, северный поток — 2, евросоюз, германия, цены на нефть