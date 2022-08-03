https://ria.ru/20220803/gaz-1806864262.html
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС - РИА Новости, 03.08.2022
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:58
2022-08-03T10:58
2022-08-03T11:43
олаф шольц
экономика
россия
северный поток — 2
евросоюз
германия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" для обеспечения газом Европы, отметил, что у России есть другие возможности для поставок."Мы прекратили процесс сертификации ("Северного потока 2" - ред.) по веским причинам... Есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе", - сказал Шольц. Он добавил, что использование "Северного потока 2" "не имеет разумного смысла"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
https://ria.ru/20220625/potok2-1797989094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олаф шольц, экономика, россия, северный поток — 2, евросоюз, германия, цены на нефть
10:58 03.08.2022 (обновлено: 11:43 03.08.2022)
Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС
Шольц: у России есть другие возможности для поставок газа, помимо "Северного потока — 2"