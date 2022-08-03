https://ria.ru/20220803/gaz-1806834494.html

Шредер призвал запустить "Северный поток — 2"

Шредер призвал запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.08.2022

Шредер призвал запустить "Северный поток — 2"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за скорейший запуск в эксплуатацию "Северный поток — 2" ради снижения финансовой нагрузки на европейцев. Об этом РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:39

2022-08-03T08:39

2022-08-03T08:39

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за скорейший запуск в эксплуатацию "Северный поток — 2" ради снижения финансовой нагрузки на европейцев. Об этом он заявил в интервью журналу Stern.По словам политика, открытие трубопровода может проще всего решить острую проблему нехватки топлива."Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", — пояснил Шредер.Экс-председатель немецкого правительства также осудил отказ нынешних властей от проекта, предупредив о грядущих последствиях, среди которых в первую очередь — снижение уровня жизни населения. При этом Шредер напомнил о зависимости немецкой промышленности от топлива, заявив, что из-за газового дефицита страна вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет. В качестве примера он привел крупнейший химический концерн BASF. "Если BASF перестанет получать газ, у BASF возникнет большая проблема, а у нас, немцев, — огромная", — подытожил бывший канцлер.Шредер посетил Россию на прошлой неделе. Изначально он сообщил журналистам, что находится в Москве в отпуске. Однако позже его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ приехал не в отпуск, а с целью провести переговоры по энергетической политике.

https://ria.ru/20220802/turbina-1806776109.html

https://ria.ru/20220727/shreder-1805308993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, германия, в мире, basf se, россия, москва, северный поток — 2