https://ria.ru/20220803/gaz-1806816549.html
Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа
Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа - РИА Новости, 03.08.2022
Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа
Страны ЕС, отказавшиеся от поставок российского газа, могут выживать лишь за счет реверса от более прагматичных соседей, которые покупают газ у РФ за рубли,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:19
2022-08-03T04:19
2022-08-03T04:19
болгария
польша
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
природный газ
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Страны ЕС, отказавшиеся от поставок российского газа, могут выживать лишь за счет реверса от более прагматичных соседей, которые покупают газ у РФ за рубли, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.В частности, Польша покупает газ по реверсу газа у Германии, а Болгария – у Греции. “При этом во многих странах-”отказниках” большие проблемы от дефицита газа испытывают не столько домохозяйства, сколько промышленные предприятия. Это уже создает большую нагрузку на экономический рост стран, поскольку поставки газа по реверсу в любом случае обходятся дороже”, - отметил эксперт.По его словам, это дает возможность странам, согласившимся платить за российский газ в рублях, заработать на реверсе в страны-”отказники” и тем самым отчасти компенсировать рост цен на газ. При этом поставки газа в ЕС сейчас нестабильны и реверс в любой момент может прекратиться, что ставит экономику таких стран, как Болгария, в состояние крайней неопределенности. Однако призыва болгарского бизнеса вернуть прямые поставки пока не будут услышаны, заключил Смирнов.
https://ria.ru/20220802/gaz-1806703192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, польша, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, природный газ, в мире
Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа
Профессор Смирнов: Польша после отказа от газа из России вынуждена покупать его по реверсу