https://ria.ru/20220803/gaz-1806816549.html

Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа

Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа - РИА Новости, 03.08.2022

Стало известно, как в ЕС обогащаются на "отказниках" от российского газа

Страны ЕС, отказавшиеся от поставок российского газа, могут выживать лишь за счет реверса от более прагматичных соседей, которые покупают газ у РФ за рубли,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T04:19

2022-08-03T04:19

2022-08-03T04:19

болгария

польша

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

природный газ

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Страны ЕС, отказавшиеся от поставок российского газа, могут выживать лишь за счет реверса от более прагматичных соседей, которые покупают газ у РФ за рубли, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.В частности, Польша покупает газ по реверсу газа у Германии, а Болгария – у Греции. “При этом во многих странах-”отказниках” большие проблемы от дефицита газа испытывают не столько домохозяйства, сколько промышленные предприятия. Это уже создает большую нагрузку на экономический рост стран, поскольку поставки газа по реверсу в любом случае обходятся дороже”, - отметил эксперт.По его словам, это дает возможность странам, согласившимся платить за российский газ в рублях, заработать на реверсе в страны-”отказники” и тем самым отчасти компенсировать рост цен на газ. При этом поставки газа в ЕС сейчас нестабильны и реверс в любой момент может прекратиться, что ставит экономику таких стран, как Болгария, в состояние крайней неопределенности. Однако призыва болгарского бизнеса вернуть прямые поставки пока не будут услышаны, заключил Смирнов.

https://ria.ru/20220802/gaz-1806703192.html

болгария

польша

германия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

болгария, польша, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, природный газ, в мире