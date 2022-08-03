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Лето продолжается: на какие фестивали под открытым небом сходить в августе

Лето продолжается: на какие фестивали под открытым небом сходить в августе - РИА Новости, 03.08.2022

Лето продолжается: на какие фестивали под открытым небом сходить в августе

Лето пролетает стремительно, и запомнится оно благодаря ярким событиям. В августе состоится множество музыкальных фестивалей. На какие из них обратить внимание... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:01

культура

россия

музыка

куда сходить

баста (василий вакуленко)

сергей прокофьев

начо дуато (хуан дуато)

индия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето пролетает стремительно, и запомнится оно благодаря ярким событиям. В августе состоится множество музыкальных фестивалей. На какие из них обратить внимание поклонникам классики, рока, этно-, попмузыки и джаза — в подборке РИА Новости.Опера и балет с петербургским акцентомНа VI международном фестивале оперы классического искусства "Херсонес" в Севастополе звезды петербургского Михайловского театра представят балет на музыку Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке испанского хореографа, художественного руководителя труппы Начо Дуато.Площадкой смотра станет музей-заповедник "Херсонес Таврический". Силуэт древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавляет действу величия. Атмосфера — незабываемая. В этом году организаторы воссоздали полную копию классической сцены Михайловского театра.Фестиваль оперы и балета "Херсонес" пройдет 3-7 августа.Классика у моряНа протяжении девяти дней первого сочинского фестиваля классической музыки звезды оперы дадут концерты на четырех площадках в прибрежном районе и горном кластере. Живописные опен-эйры пройдут в историко-культурном парке "Лайзо" курорта "Роза Хутор", где возвели сценическую площадку на высоте 1050 метров над уровнем моря. Здесь состоится премьера новой постановки "Кармен" 26 и 27 августа. Также в программе: гала-концерты и мастер-классы солистов ведущих театров России и мира. А откроется фестиваль балетным концертом "Дягилев гала" с участием премьера Мариинского театра Игоря Колба.Сочинский фестиваль классической музыки состоится 20-28 августа.Творить с Бастой и ЛолитойЕжегодно фестиваль "Таврида.АРТ" собирает представителей творческих профессий от 18 до 35 лет для обмена опытом и работы над новыми проектами. Место проведения — бухта Капсель в Судаке. Посетить концерты, карнавалы, творческие встречи, кинопоказы и стать участником розыгрыша призов или грантов может каждый желающий. Вместе с резидентами арт-кластера в этом году споет Баста. Также на фестивале выступят Лолита, Лариса Долина, UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа "Рондо".Для гостей обязательна регистрация на сайте мероприятия. "Таврида.АРТ" состоится 15-19 августа.Иммерсивный фестиваль-квест"Фестиваль старых сказок и лесных секретов" — так описывают "Жатву" организаторы. Это современная интерпретация народного праздника, приуроченного к сбору урожая. Помимо концертов этно- и неофолк–коллективов гостей ждут ярмарка, развлечения и лекторий, где можно будет познакомиться с обрядовой культурой разных народов.Ключевое событие — квест под открытым небом, от результатов которого зависит финал программы. Игра пройдет в чаще на берегу Финского залива. Точные координаты по традиции пришлют за десять дней до мероприятия."Жатва-2022" состоится 5-7 августа в Ленинградской области.Байк-шоу – можно без мотоциклаСамый ожидаемый пункт программы ежегодного байк-шоу в Севастополе — выступление мотоклуба "Ночные волки": музыка, света, пиротехника, летающие мотоциклы и опасные трюки."АлисА", Кипелов, "Пилот", "Ария", "Пикник", 5/17, Вадим Самойлов, "Тайм-Аут" и другие рок-коллективы дадут концерт 6 августа. А на следующий день стартует колонна самых оригинальных байков.Шоу состоится 6, 7 августа.Рыцари и танцыПеренестись в эпоху рыцарства и куртуазной любви можно будет на фестивале "Великий Болгар" в Татарстане. Реконструированные сражения времен средневековой Руси — лишь часть праздника. За два дня гости смогут освоить зажигательные ирландские или русские хороводные танцы. Пока на главной площадке будут идти постановочные бои, всем желающим предложат поупражняться в битве на мечах или пострелять из лука. На ярмарке можно попробовать блюда традиционной татарской кухни и купить сувениры. Кульминация программы — вечернее театрализованное фаер-шоу. Сцену осветят горящими факелами.Фестиваль "Великий Болгар" состоится 13, 14 августа.На волне музыкального мейнстримаНа курорте "Роза Хутор" пройдет трехдневный фестиваль LiveFest Summer. В программе заявлены Баста, Звонкий, НайдИ, Мари Краймбрери, Винтаж, Artik&Asti (Seville), Елка.Организаторы оборудуют дизайнерский маркет и развлекательные зоны для детей. По утрам можно будет заняться йогой на специальных площадках.LiveFest Summer состоится 12-14 августа в Сочи.Мода Индии, специи, киноОдин из самых популярных этнических фестивалей Москвы в этом году посвящен 75-летию установления российско-индийских дипломатических связей. "День Индии" состоится впервые после двухлетнего перерыва и готовится принять около двух миллионов гостей. Поклонники болливудского кино уже могут готовить номер для участия в танцевальном флешмобе под легендарный хит из фильма "Танцор диско" Jimmy Jimmy Aaja. В программе также — показы модных дизайнеров. Мастера йоги, медитации и хинди обучат своему ремеслу, а лучшие астрологи Индии составят прогнозы. В огромной зоне фудкорта около 30 столичных ресторанов представят свои интерпретации блюд национальной кухни.Фестиваль "Дни Индии" пройдет 11-14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". Сельская романтика"Печка" — единственный в России кинофестиваль, показывающий картины о деревенской жизни. Здесь можно увидеть как проблемные документальные ленты, так и мелодрамы на фоне сельских пейзажей.Место встречи — русская глубинка. Чтобы добраться до села Шелота в Верховажском районе Вологодской области, нужно постараться. Преодолевших неблизкий путь ждут встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы по народным ремеслам, выступления музыкантов и другие активности, погружающие в атмосферу северной деревни.Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Фестиваль "Печка" пройдет 12-14 августа.Искусство – не роскошьМиссия EverArt Weekend — доказать, что современное искусство понятно каждому, если смотреть под правильным углом. В этом году темой творческого уикенда станет планетарность — гости смогут посмотреть на арт-объекты в космическом стиле, порассуждать о вселенной и месте человека в искусстве. Этой теме будут посвящены выставки, перформансы, встречи с художниками и дискуссии, а в городском пространстве и парках двух столиц появятся новые экспонаты.EverArt Weekend состоится 27, 28 августа в Москве и Санкт-Петербурге.

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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