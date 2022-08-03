08:00 03.08.2022 (обновлено: 08:01 03.08.2022)
Лето продолжается: на какие фестивали под открытым небом сходить в августе
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкУчастники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Лето пролетает стремительно, и запомнится оно благодаря ярким событиям. В августе состоится множество музыкальных фестивалей. На какие из них обратить внимание поклонникам классики, рока, этно-, попмузыки и джаза — в подборке РИА Новости.
Опера и балет с петербургским акцентом
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗрители в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
Зрители в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
На VI международном фестивале оперы классического искусства "Херсонес" в Севастополе звезды петербургского Михайловского театра представят балет на музыку Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке испанского хореографа, художественного руководителя труппы Начо Дуато.
Площадкой смотра станет музей-заповедник "Херсонес Таврический". Силуэт древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавляет действу величия. Атмосфера — незабываемая. В этом году организаторы воссоздали полную копию классической сцены Михайловского театра.
Фестиваль оперы и балета "Херсонес" пройдет 3-7 августа.
Классика у моря
Горный курорт "Роза хутор" в Красной Поляне
На протяжении девяти дней первого сочинского фестиваля классической музыки звезды оперы дадут концерты на четырех площадках в прибрежном районе и горном кластере. Живописные опен-эйры пройдут в историко-культурном парке "Лайзо" курорта "Роза Хутор", где возвели сценическую площадку на высоте 1050 метров над уровнем моря. Здесь состоится премьера новой постановки "Кармен" 26 и 27 августа.
Также в программе: гала-концерты и мастер-классы солистов ведущих театров России и мира. А откроется фестиваль балетным концертом "Дягилев гала" с участием премьера Мариинского театра Игоря Колба.
Сочинский фестиваль классической музыки состоится 20-28 августа.
Творить с Бастой и Лолитой
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФотозона на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
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Фотозона на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкУчастница во иммерсивного представления в арт-квартале на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
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Участница во иммерсивного представления в арт-квартале на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкУчастники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
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Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
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Фотозона на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
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Участница во иммерсивного представления в арт-квартале на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
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Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Ежегодно фестиваль "Таврида.АРТ" собирает представителей творческих профессий от 18 до 35 лет для обмена опытом и работы над новыми проектами. Место проведения — бухта Капсель в Судаке.
Посетить концерты, карнавалы, творческие встречи, кинопоказы и стать участником розыгрыша призов или грантов может каждый желающий. Вместе с резидентами арт-кластера в этом году споет Баста. Также на фестивале выступят Лолита, Лариса Долина, UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа "Рондо".
Для гостей обязательна регистрация на сайте мероприятия.
"Таврида.АРТ" состоится 15-19 августа.
Иммерсивный фестиваль-квест
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПобережье Финского залива в Ленинградской области
Побережье Финского залива в Ленинградской области
"Фестиваль старых сказок и лесных секретов" — так описывают "Жатву" организаторы. Это современная интерпретация народного праздника, приуроченного к сбору урожая. Помимо концертов этно- и неофолк–коллективов гостей ждут ярмарка, развлечения и лекторий, где можно будет познакомиться с обрядовой культурой разных народов.
Ключевое событие — квест под открытым небом, от результатов которого зависит финал программы. Игра пройдет в чаще на берегу Финского залива. Точные координаты по традиции пришлют за десять дней до мероприятия.
"Жатва-2022" состоится 5-7 августа в Ленинградской области.
Байк-шоу – можно без мотоцикла
Вид на город Севастополь
Самый ожидаемый пункт программы ежегодного байк-шоу в Севастополе — выступление мотоклуба "Ночные волки": музыка, света, пиротехника, летающие мотоциклы и опасные трюки.
"АлисА", Кипелов, "Пилот", "Ария", "Пикник", 5/17, Вадим Самойлов, "Тайм-Аут" и другие рок-коллективы дадут концерт 6 августа. А на следующий день стартует колонна самых оригинальных байков.
Шоу состоится 6, 7 августа.
Рыцари и танцы
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
Участники международного фестиваля средневекового боя "Великий Болгар"
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Участники международного фестиваля средневекового боя "Великий Болгар"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
Фестиваль "Великий Болгар" на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника.
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Фестиваль "Великий Болгар" на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника.
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Участники международного фестиваля средневекового боя "Великий Болгар"
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Фестиваль "Великий Болгар" на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника.
Перенестись в эпоху рыцарства и куртуазной любви можно будет на фестивале "Великий Болгар" в Татарстане. Реконструированные сражения времен средневековой Руси — лишь часть праздника.
За два дня гости смогут освоить зажигательные ирландские или русские хороводные танцы. Пока на главной площадке будут идти постановочные бои, всем желающим предложат поупражняться в битве на мечах или пострелять из лука. На ярмарке можно попробовать блюда традиционной татарской кухни и купить сувениры. Кульминация программы — вечернее театрализованное фаер-шоу. Сцену осветят горящими факелами.
Фестиваль "Великий Болгар" состоится 13, 14 августа.
На волне музыкального мейнстрима
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
На курорте "Роза Хутор" пройдет трехдневный фестиваль LiveFest Summer. В программе заявлены Баста, Звонкий, НайдИ, Мари Краймбрери, Винтаж, Artik&Asti (Seville), Елка.
Организаторы оборудуют дизайнерский маркет и развлекательные зоны для детей. По утрам можно будет заняться йогой на специальных площадках.
LiveFest Summer состоится 12-14 августа в Сочи.
Мода Индии, специи, кино
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники".
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Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники".
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Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники".
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Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники".
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Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники".
Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы в этом году посвящен 75-летию установления российско-индийских дипломатических связей. "День Индии" состоится впервые после двухлетнего перерыва и готовится принять около двух миллионов гостей.
Поклонники болливудского кино уже могут готовить номер для участия в танцевальном флешмобе под легендарный хит из фильма "Танцор диско" Jimmy Jimmy Aaja. В программе также — показы модных дизайнеров. Мастера йоги, медитации и хинди обучат своему ремеслу, а лучшие астрологи Индии составят прогнозы. В огромной зоне фудкорта около 30 столичных ресторанов представят свои интерпретации блюд национальной кухни.
Фестиваль "Дни Индии" пройдет 11-14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты".
Сельская романтика
© Фото предоставлено организаторами фестиваля деревенского кино "Печка"Село Шелота, где проходит фестиваль деревенского кино "Печка"
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Село Шелота, где проходит фестиваль деревенского кино "Печка"
© Фото предоставлено организаторами фестиваля деревенского кино "Печка"Фестиваль деревенского кино "Печка" в селе Шелота
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Фестиваль деревенского кино "Печка" в селе Шелота
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Село Шелота, где проходит фестиваль деревенского кино "Печка"
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Фестиваль деревенского кино "Печка" в селе Шелота
"Печка" — единственный в России кинофестиваль, показывающий картины о деревенской жизни. Здесь можно увидеть как проблемные документальные ленты, так и мелодрамы на фоне сельских пейзажей.
Место встречи — русская глубинка. Чтобы добраться до села Шелота в Верховажском районе Вологодской области, нужно постараться. Преодолевших неблизкий путь ждут встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы по народным ремеслам, выступления музыкантов и другие активности, погружающие в атмосферу северной деревни.
Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фестиваль "Печка" пройдет 12-14 августа.
Искусство – не роскошь
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкФонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве
Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве
Миссия EverArt Weekend — доказать, что современное искусство понятно каждому, если смотреть под правильным углом.
В этом году темой творческого уикенда станет планетарность — гости смогут посмотреть на арт-объекты в космическом стиле, порассуждать о вселенной и месте человека в искусстве. Этой теме будут посвящены выставки, перформансы, встречи с художниками и дискуссии, а в городском пространстве и парках двух столиц появятся новые экспонаты.
EverArt Weekend состоится 27, 28 августа в Москве и Санкт-Петербурге.