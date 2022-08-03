https://ria.ru/20220803/falkov-1806881645.html

Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования

Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования - РИА Новости, 03.08.2022

Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования

Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:51

2022-08-03T11:51

2022-08-03T11:54

общество

госдума рф

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков."Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям - от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования... У нас традиционно старт работы палат парламента - это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки (по обновленной системе образования - ред.)",- сказал Фальков интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Он добавил, что вопросы, связанные с соотношением фундаментальности и гибкости и многое другое достаточно обстоятельно обсудили на площадке Госдумы 18 июня текущего года."Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников", - уточнил министр.

https://na.ria.ru/20220801/obrazovanie-1806320748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента