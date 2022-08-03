https://ria.ru/20220803/falkov-1806881645.html
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования - РИА Новости, 03.08.2022
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:51
2022-08-03T11:51
2022-08-03T11:54
общество
госдума рф
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков."Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям - от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования... У нас традиционно старт работы палат парламента - это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки (по обновленной системе образования - ред.)",- сказал Фальков интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Он добавил, что вопросы, связанные с соотношением фундаментальности и гибкости и многое другое достаточно обстоятельно обсудили на площадке Госдумы 18 июня текущего года."Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников", - уточнил министр.
https://na.ria.ru/20220801/obrazovanie-1806320748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
11:51 03.08.2022 (обновлено: 11:54 03.08.2022)
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
Фальков: Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил
министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
"Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям - от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования... У нас традиционно старт работы палат парламента - это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки (по обновленной системе образования - ред.)",- сказал Фальков интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Он добавил, что вопросы, связанные с соотношением фундаментальности и гибкости и многое другое достаточно обстоятельно обсудили на площадке Госдумы
18 июня текущего года.
"Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников", - уточнил министр.