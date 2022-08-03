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Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования - РИА Новости, 03.08.2022
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Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования - РИА Новости, 03.08.2022
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:51
2022-08-03T11:54
общество
госдума рф
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков."Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям - от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования... У нас традиционно старт работы палат парламента - это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки (по обновленной системе образования - ред.)",- сказал Фальков интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Он добавил, что вопросы, связанные с соотношением фундаментальности и гибкости и многое другое достаточно обстоятельно обсудили на площадке Госдумы 18 июня текущего года."Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников", - уточнил министр.
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общество, госдума рф, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
11:51 03.08.2022 (обновлено: 11:54 03.08.2022)
 
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования

Фальков: Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в середине сентября обнародует свои наработки по обновлённой системе образования в России, сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
"Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям - от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования... У нас традиционно старт работы палат парламента - это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки (по обновленной системе образования - ред.)",- сказал Фальков интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Он добавил, что вопросы, связанные с соотношением фундаментальности и гибкости и многое другое достаточно обстоятельно обсудили на площадке Госдумы 18 июня текущего года.
"Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и очень рассчитываем, что многие из них получат поддержку народных избранников", - уточнил министр.
Подросток занимается дома - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 09:18
Более половины россиян готовы платить за дополнительное образование
 
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