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Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220803/evraev-1806964147.html
Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области
Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022
Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку социально-экономической ситуации в Ярославской области, назвав ее вполне удовлетворительной, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:20
2022-08-03T15:20
ярославская область
ярославль
михаил евраев
владимир путин
общество
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку социально-экономической ситуации в Ярославской области, назвав ее вполне удовлетворительной, сообщает правительство Ярославской области.Евраев, как уточнила пресс-служба правительства области, доложил президенту, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, валовый внутренний продукт достиг 688 миллиардов рублей, а объём инвестиций в основной капитал - 112,4% при плановых показателях 103,9%. В прошлом году в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые шесть месяцев этого года - уже 551 тысяча квадратных метров. В 2023 году регион планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков.Ремонт дорог глава региона назвал одним из ключевых проектов. "У нас 57% областных и 73% муниципальных дорог находится в ненормативном состоянии. Это самая большая и серьезная проблема, с которой обращаются жители. Мы в этом году увеличили объем ремонта дорог на 55% – на 20% за счет федеральной поддержки, а на 35% - за счет лимитов 2023 года. Таким образом, мы существенно ускорили ремонт дорог, за счет лимитов следующего года мы сделаем часть дорог уже в этом году", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.Также он отметил, что в регионе ведется работа по обеспечению экологической безопасности, в частности, по ликвидации накопленного вреда на берегу Волги. "Две наши серьезные и требующие больших затрат проблемы - гудронные пруды и зеленые масла. Благодаря поддержке Министерства природных ресурсов, мы уже приступаем к решению вопроса с гудронными прудами. Стоимость этого проекта – более 4 млрд. рублей", - пояснил Евраев.Еще одним приоритетным направлением врио губернатора назвал программу модернизации общественного транспорта. "Будем постепенно идти – начали с Ярославля и района – и будем идти к тому, чтобы вся территория Ярославской области получила современный, комфортабельный общественный транспорт", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html
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ярославль, михаил евраев, владимир путин, общество, россия
15:20 03.08.2022
 
Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области

Президент Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Ярославской области М. Евраевым
Встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Ярославской области М. Евраевым - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Ярославской области М. Евраевым
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку социально-экономической ситуации в Ярославской области, назвав ее вполне удовлетворительной, сообщает правительство Ярославской области.

"Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, дал позитивную оценку социально-экономическому положению дел региона и назвал его "вполне удовлетворительным"... Он посоветовал главе региона уделять особое внимание темам дорожного строительства и экологии", - говорится в сообщении.

Евраев, как уточнила пресс-служба правительства области, доложил президенту, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, валовый внутренний продукт достиг 688 миллиардов рублей, а объём инвестиций в основной капитал - 112,4% при плановых показателях 103,9%. В прошлом году в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые шесть месяцев этого года - уже 551 тысяча квадратных метров. В 2023 году регион планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков.
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Ремонт дорог глава региона назвал одним из ключевых проектов. "У нас 57% областных и 73% муниципальных дорог находится в ненормативном состоянии. Это самая большая и серьезная проблема, с которой обращаются жители. Мы в этом году увеличили объем ремонта дорог на 55% – на 20% за счет федеральной поддержки, а на 35% - за счет лимитов 2023 года. Таким образом, мы существенно ускорили ремонт дорог, за счет лимитов следующего года мы сделаем часть дорог уже в этом году", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.
Также он отметил, что в регионе ведется работа по обеспечению экологической безопасности, в частности, по ликвидации накопленного вреда на берегу Волги. "Две наши серьезные и требующие больших затрат проблемы - гудронные пруды и зеленые масла. Благодаря поддержке Министерства природных ресурсов, мы уже приступаем к решению вопроса с гудронными прудами. Стоимость этого проекта – более 4 млрд. рублей", - пояснил Евраев.
Еще одним приоритетным направлением врио губернатора назвал программу модернизации общественного транспорта. "Будем постепенно идти – начали с Ярославля и района – и будем идти к тому, чтобы вся территория Ярославской области получила современный, комфортабельный общественный транспорт", - подчеркнул глава региона.
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Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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