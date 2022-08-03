https://ria.ru/20220803/evraev-1806964147.html

Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области

Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022

Путин положительно оценил работу Евраева на посту главы Ярославской области

Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку социально-экономической ситуации в Ярославской области, назвав ее вполне удовлетворительной, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:20

2022-08-03T15:20

2022-08-03T15:20

ярославская область

ярославль

михаил евраев

владимир путин

общество

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку социально-экономической ситуации в Ярославской области, назвав ее вполне удовлетворительной, сообщает правительство Ярославской области.Евраев, как уточнила пресс-служба правительства области, доложил президенту, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, валовый внутренний продукт достиг 688 миллиардов рублей, а объём инвестиций в основной капитал - 112,4% при плановых показателях 103,9%. В прошлом году в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые шесть месяцев этого года - уже 551 тысяча квадратных метров. В 2023 году регион планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков.Ремонт дорог глава региона назвал одним из ключевых проектов. "У нас 57% областных и 73% муниципальных дорог находится в ненормативном состоянии. Это самая большая и серьезная проблема, с которой обращаются жители. Мы в этом году увеличили объем ремонта дорог на 55% – на 20% за счет федеральной поддержки, а на 35% - за счет лимитов 2023 года. Таким образом, мы существенно ускорили ремонт дорог, за счет лимитов следующего года мы сделаем часть дорог уже в этом году", - цитирует слова Евраева его пресс-служба.Также он отметил, что в регионе ведется работа по обеспечению экологической безопасности, в частности, по ликвидации накопленного вреда на берегу Волги. "Две наши серьезные и требующие больших затрат проблемы - гудронные пруды и зеленые масла. Благодаря поддержке Министерства природных ресурсов, мы уже приступаем к решению вопроса с гудронными прудами. Стоимость этого проекта – более 4 млрд. рублей", - пояснил Евраев.Еще одним приоритетным направлением врио губернатора назвал программу модернизации общественного транспорта. "Будем постепенно идти – начали с Ярославля и района – и будем идти к тому, чтобы вся территория Ярославской области получила современный, комфортабельный общественный транспорт", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html

https://ria.ru/20220716/yaroslavl-1802960870.html

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ярославль, михаил евраев, владимир путин, общество, россия