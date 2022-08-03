https://ria.ru/20220803/estoniya-1806980235.html

В Эстонии призвали отменить изучение русского как второго иностранного

В Эстонии призвали отменить изучение русского как второго иностранного - РИА Новости, 03.08.2022

В Эстонии призвали отменить изучение русского как второго иностранного

В школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного, сообщил в среду министр образования и науки Тынис Лукас. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:53

2022-08-03T15:53

2022-08-03T15:53

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эстония

русский язык в мире

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг - РИА Новости. В школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного, сообщил в среду министр образования и науки Тынис Лукас.Лукас пояснил, что в системе образования Эстонии в каком-то смысле все было упрощено: в качестве первого иностранного языка доминирует английский, а в качестве второго – русский, но, по словам министра, это следует поменять. Он отметил, что на фоне событий на Украине часть родителей выразила свое недовольство тем, что ребенок должен учить русский язык."Преобладание русского языка в Эстонии в качестве второго иностранного языка ненормально. Школы должны пойти навстречу пожеланиям родителей и сами найти решения. Сам язык ни в чем не виноват, против языка мы не воюем. Просто выбор должен быть шире, и нам следует смотреть, чтобы наши дети не были привязаны к одному или другому языку",- сказал Лукас порталу государственного телерадиовещания ERR.В то же время он признал, что школам нелегко найти учителей других иностранных языков, например, немецкого или французского.

https://ria.ru/20220725/pribaltika-1804649286.html

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Кирилл Волков

в мире, эстония, русский язык в мире, санкции в отношении россии