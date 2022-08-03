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В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия - РИА Новости, 03.08.2022
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В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия - РИА Новости, 03.08.2022
В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:38
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в мире
азербайджан
россия
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС."Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения", - заявил он."Крайне важно снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска решений путем переговоров. Европейский союз по-прежнему привержен содействию в преодолении напряженности и продолжению своего участия в достижении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе", - заключил представитель дипслужбы.Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба.
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в мире, азербайджан, россия
20:38 03.08.2022 (обновлено: 20:52 03.08.2022)
 
В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
"Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения", - заявил он.
"Крайне важно снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска решений путем переговоров. Европейский союз по-прежнему привержен содействию в преодолении напряженности и продолжению своего участия в достижении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе", - заключил представитель дипслужбы.
Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба.
Миротворец на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 19:26
Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
 
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