https://ria.ru/20220803/es-1807090644.html

В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия - РИА Новости, 03.08.2022

В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:38

2022-08-03T20:38

2022-08-03T20:52

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азербайджан

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС."Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения", - заявил он."Крайне важно снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска решений путем переговоров. Европейский союз по-прежнему привержен содействию в преодолении напряженности и продолжению своего участия в достижении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе", - заключил представитель дипслужбы.Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба.

https://ria.ru/20220803/minoborony-1807072056.html

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в мире, азербайджан, россия