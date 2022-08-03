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В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу - РИА Новости, 03.08.2022
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В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу
В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу - РИА Новости, 03.08.2022
В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу
Древесина ивы может стать альтернативным источником энергии для Молдавии. С таким заявлением, как сообщает tv8.md, выступил на пресс-конференции вице-премьер,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T02:19
2022-08-03T02:19
молдавия
молдовагаз
в мире
газпром
природный газ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Древесина ивы может стать альтернативным источником энергии для Молдавии. С таким заявлением, как сообщает tv8.md, выступил на пресс-конференции вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.Ранее на той же пресс-конференции Спыну заявил, что власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит уменьшить объем поставок.Ивы являются источником биомассы, из которой "можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами", - отметил министр.Однако, по словам Спыну, альтернативный источник энергии может стать реальным только в ближайшие годы, поскольку ивы только предстоит вырастить.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
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молдавия, молдовагаз, в мире, газпром, природный газ
02:19 03.08.2022
 
В Молдавии нашли неожиданную замену российскому газу

Вице-премьер Молдавии Спыну назвал альтернативным источником энергии ивы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИвы
Ивы - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ивы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Древесина ивы может стать альтернативным источником энергии для Молдавии. С таким заявлением, как сообщает tv8.md, выступил на пресс-конференции вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
Ранее на той же пресс-конференции Спыну заявил, что власти Молдавии намерены зимой сократить потребление газа минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса в том случае, если "Газпром" решит уменьшить объем поставок.
Ивы являются источником биомассы, из которой "можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами", - отметил министр.
Однако, по словам Спыну, альтернативный источник энергии может стать реальным только в ближайшие годы, поскольку ивы только предстоит вырастить.
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Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
 
МолдавияМолдовагазВ миреГазпромПриродный газ
 
 
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