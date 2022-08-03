https://ria.ru/20220803/elevatory-1807019501.html
В Липецкой области открылись новые элеваторы
В Липецкой области открылись новые элеваторы - РИА Новости, 03.08.2022
В Липецкой области открылись новые элеваторы
В Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области открылись новые комплексы по сушке, подработке и хранению зерна, благодаря чему общая мощность элеваторов РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:23
2022-08-03T17:23
2022-08-03T17:23
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
данковский район
долгоруковский район
экономика
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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. В Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области открылись новые комплексы по сушке, подработке и хранению зерна, благодаря чему общая мощность элеваторов в регионе достигнет более 2,5 миллиона тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, масштабная реконструкция элеваторного комплекса "Политово" в Данковском районе началась в 2020 году. В результате мощность обновленного объекта хранения увеличилась на 30 тысяч тонн и сейчас составляет 52,5 тысячи тонн, создано 65 рабочих мест. В селе Жерновное Долгоруковского района строительство современного комплекса по хранению, сушке и подработке зерна мощностью 20 тысяч тонн велось с 2021 года. Создано 32 новых рабочих места. Объем инвестиций в эти два комплекса составил 850 миллионов рублей. Оба предприятия оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием. Ресурсы новых мощностей для хранения подходят для работы со всеми видами сельскохозяйственной продукции. Сейчас Липецкая область располагает 48 элеваторами и хлебоприемными предприятиями. Кроме этого, в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей региона также имеются зерновые мощности хранения на 600 тысяч тонн."Урожай, собранный и сохраненный нашими аграриями, позволяет ежегодно не только обеспечить в полном объеме внутреннее потребление, но и вывозить зерно за пределы региона", - подчеркнул Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20220728/zernovye-1805595784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, данковский район, долгоруковский район, экономика