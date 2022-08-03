https://ria.ru/20220803/eksport-1806889127.html

РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта

РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта - РИА Новости, 03.08.2022

РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выбрал 10 регионов, которые к концу первого полугодия стали лучшими по внедрению стандарта поддержки экспорта, топ РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:14

2022-08-03T12:14

2022-08-03T19:22

алтайский край

омская область

республика башкортостан

российский экспортный центр (рэц)

экономика

экспорт

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выбрал 10 регионов, которые к концу первого полугодия стали лучшими по внедрению стандарта поддержки экспорта, топ возглавили Омская область, Алтайский край и Башкирия, сообщает РЭЦ."Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0. В топ-10 регионов по состоянию на середину 2022 года вошли Омская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Калининградская область, Рязанская область, Краснодарский край, Псковская область, Курганская область и Ивановская область", - говорится в сообщении.В перечень инструментов Регионального экспортного стандарта входит широкий спектр мероприятий. В их числе обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание Центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Основная цель этих инструментов - создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах. Их внедрение - один из показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Итоги показывают не только то, какие регионы внедрили наибольшее количество инструментов для поддержки локальных экспортеров, но и каким субъектам Российской Федерации следует активизировать усилия по созданию условий для развития экспорта и поддержки бизнеса в современных реалиях", - отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.Внедрение Регионального экспортного стандарта (РЭС) является целевым показателем и результатом в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.

https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804083756.html

алтайский край

омская область

республика башкортостан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алтайский край, омская область, республика башкортостан, российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт