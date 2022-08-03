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РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта - РИА Новости, 03.08.2022
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РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта
РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта - РИА Новости, 03.08.2022
РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выбрал 10 регионов, которые к концу первого полугодия стали лучшими по внедрению стандарта поддержки экспорта, топ РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:14
2022-08-03T19:22
алтайский край
омская область
республика башкортостан
российский экспортный центр (рэц)
экономика
экспорт
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выбрал 10 регионов, которые к концу первого полугодия стали лучшими по внедрению стандарта поддержки экспорта, топ возглавили Омская область, Алтайский край и Башкирия, сообщает РЭЦ."Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0. В топ-10 регионов по состоянию на середину 2022 года вошли Омская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Калининградская область, Рязанская область, Краснодарский край, Псковская область, Курганская область и Ивановская область", - говорится в сообщении.В перечень инструментов Регионального экспортного стандарта входит широкий спектр мероприятий. В их числе обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание Центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Основная цель этих инструментов - создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах. Их внедрение - один из показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Итоги показывают не только то, какие регионы внедрили наибольшее количество инструментов для поддержки локальных экспортеров, но и каким субъектам Российской Федерации следует активизировать усилия по созданию условий для развития экспорта и поддержки бизнеса в современных реалиях", - отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.Внедрение Регионального экспортного стандарта (РЭС) является целевым показателем и результатом в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html
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алтайский край, омская область, республика башкортостан, российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт
12:14 03.08.2022 (обновлено: 19:22 03.08.2022)
 

РЭЦ назвал топ-10 регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) выбрал 10 регионов, которые к концу первого полугодия стали лучшими по внедрению стандарта поддержки экспорта, топ возглавили Омская область, Алтайский край и Башкирия, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0. В топ-10 регионов по состоянию на середину 2022 года вошли Омская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Калининградская область, Рязанская область, Краснодарский край, Псковская область, Курганская область и Ивановская область", - говорится в сообщении.
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В перечень инструментов Регионального экспортного стандарта входит широкий спектр мероприятий. В их числе обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание Центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Основная цель этих инструментов - создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах. Их внедрение - один из показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Итоги показывают не только то, какие регионы внедрили наибольшее количество инструментов для поддержки локальных экспортеров, но и каким субъектам Российской Федерации следует активизировать усилия по созданию условий для развития экспорта и поддержки бизнеса в современных реалиях", - отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.
Внедрение Регионального экспортного стандарта (РЭС) является целевым показателем и результатом в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.
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Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из Системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
 
Алтайский крайОмская областьРеспублика БашкортостанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаЭкспорт
 
 
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