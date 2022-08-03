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СМИ: в результате ДТП в Египте погибли семнадцать человек
СМИ: в результате ДТП в Египте погибли семнадцать человек - РИА Новости, 03.08.2022
СМИ: в результате ДТП в Египте погибли семнадцать человек
Семнадцать человек погибли, четверо получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Египта, сообщает портал издания "Аль-Ахрам". РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T02:27
2022-08-03T02:27
2022-08-03T05:05
в мире
египет
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КАИР, 3 авг - РИА Новости. Семнадцать человек погибли, четверо получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Египта, сообщает портал издания "Аль-Ахрам".По данным СМИ, ДТП произошло в ночь на среду в провинции Сохаг на юге Египта.По данным телеканала Sky News Arabiya, причиной, послужившей столкновению, стал выезд водителя микроавтобуса на встречную полосу для обгона другого транспортного средства.
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в мире, египет
02:27 03.08.2022 (обновлено: 05:05 03.08.2022)
СМИ: в результате ДТП в Египте погибли семнадцать человек
Аль-Ахрам: семнадцать человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом на юге Египта