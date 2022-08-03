https://ria.ru/20220803/dtp-1806825361.html
В Красноярском крае в ДТП погибли женщина и ребенок
В Красноярском крае в ДТП погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 03.08.2022
В Красноярском крае в ДТП погибли женщина и ребенок
В Большемуртинском районе Красноярского края в столкновении мотоблока и легкового автомобиля погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, двое детей и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T06:32
2022-08-03T06:32
2022-08-03T06:32
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. В Большемуртинском районе Красноярского края в столкновении мотоблока и легкового автомобиля погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, двое детей и взрослый пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."ДТП произошло вчера вечером на 122-м километре автодороги Красноярск-Енисейск. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Nissan допустил столкновение с мотоблоком с самодельным прицепом. В результате ДТП погибли пассажиры мотоблока - 10-летний мальчик и 42-летняя женщина, пострадали 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина", - говорится в сообщении.Пострадавшие госпитализированы, кто был за рулем мотоблока выясняется. Следователи пояснили, что на мотоблоке ехала семья из пяти человек, которая праздновала день рождения знакомых в одной из деревень и поздно вечером решила вернуться домой. От деревни, где было празднование, до дома пострадавших 23 километра.
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происшествия, красноярский край
В Красноярском крае в ДТП погибли женщина и ребенок
В Красноярском крае в ДТП с участием мотоблока погибли женщина и ребенок, трое пострадали