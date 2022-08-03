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США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
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США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров
США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:02
2022-08-03T09:02
в мире
договор снв-3
сергей лавров
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается переговоров о возможном новом договоре по истечении ДСНВ-3, состоялись в прошлом году два раунда переговоров, после чего американская сторона взяла паузу. А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагают возобновлять переговоры", - сказал Лавров журналистам."У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было", - добавил министр.При этом по его словам, если и когда такие переговоры будут возобновлены, то "решать о том, присоединяться ли к ним, будет сама Китайская народная республика - американцы нашу позицию прекрасно знают".
https://ria.ru/20220802/snv-1806598792.html
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в мире, договор снв-3, сергей лавров
09:02 03.08.2022
 
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США не предлагали России возобновить переговоры по замене ДСНВ-3

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается переговоров о возможном новом договоре по истечении ДСНВ-3, состоялись в прошлом году два раунда переговоров, после чего американская сторона взяла паузу. А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагают возобновлять переговоры", - сказал Лавров журналистам.
"У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было", - добавил министр.
При этом по его словам, если и когда такие переговоры будут возобновлены, то "решать о том, присоединяться ли к ним, будет сама Китайская народная республика - американцы нашу позицию прекрасно знают".
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В миреДоговор СНВ-3Сергей Лавров
 
 
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