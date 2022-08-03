https://ria.ru/20220803/dsnv-1806838113.html

США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров

США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022

США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров

США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:02

2022-08-03T09:02

2022-08-03T09:02

в мире

договор снв-3

сергей лавров

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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается переговоров о возможном новом договоре по истечении ДСНВ-3, состоялись в прошлом году два раунда переговоров, после чего американская сторона взяла паузу. А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагают возобновлять переговоры", - сказал Лавров журналистам."У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было", - добавил министр.При этом по его словам, если и когда такие переговоры будут возобновлены, то "решать о том, присоединяться ли к ним, будет сама Китайская народная республика - американцы нашу позицию прекрасно знают".

https://ria.ru/20220802/snv-1806598792.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, договор снв-3, сергей лавров