https://ria.ru/20220803/dsnv-1806838113.html
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров - РИА Новости, 03.08.2022
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров
США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:02
2022-08-03T09:02
2022-08-03T09:02
в мире
договор снв-3
сергей лавров
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается переговоров о возможном новом договоре по истечении ДСНВ-3, состоялись в прошлом году два раунда переговоров, после чего американская сторона взяла паузу. А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагают возобновлять переговоры", - сказал Лавров журналистам."У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было", - добавил министр.При этом по его словам, если и когда такие переговоры будут возобновлены, то "решать о том, присоединяться ли к ним, будет сама Китайская народная республика - американцы нашу позицию прекрасно знают".
https://ria.ru/20220802/snv-1806598792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, договор снв-3, сергей лавров
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США не предлагали России возобновить переговоры по замене ДСНВ-3
НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. США не предлагали России возобновить переговоры по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается переговоров о возможном новом договоре по истечении ДСНВ-3, состоялись в прошлом году два раунда переговоров, после чего американская сторона взяла паузу. А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагают возобновлять переговоры", - сказал Лавров
журналистам.
"У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было", - добавил министр.
При этом по его словам, если и когда такие переговоры будут возобновлены, то "решать о том, присоединяться ли к ним, будет сама Китайская народная республика - американцы нашу позицию прекрасно знают".