https://ria.ru/20220803/dostup-1806818224.html
Компания ETS ограниченно восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL
Компания ETS ограниченно восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL - РИА Новости, 03.08.2022
Компания ETS ограниченно восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL
Американская компания ETS сообщила, что с четверга вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:55
2022-08-03T01:55
2022-08-03T01:55
в мире
россия
принстон
сша
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Американская компания ETS сообщила, что с четверга вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за пределами родной страны.ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения."Начиная с 4 августа ETS уточняет свою политику от марта 2022 года и теперь разрешит экзаменуемым в России регистрироваться на тесты TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашние тесты GRE", - сказано в сообщении, которое компания прислала РИА Новости."Учащиеся, которые предпочитают тестироваться очно, вольны сдавать экзамены в других странах или регионах", - добавили в ETS.В компании дали понять, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.Сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна."Мы целиком привержены поддержке всех учащихся в образовательных предприятиях и надеемся, что мир возобладает как можно скорее", - написала компания.Сейчас при попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: "В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку".ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США и Канады.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806799463.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, принстон, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Компания ETS ограниченно восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL
Американская компания ETS ограниченно восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Американская компания ETS сообщила, что с четверга вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка в дистанционном режиме или за пределами родной страны.
ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения.
"Начиная с 4 августа ETS уточняет свою политику от марта 2022 года и теперь разрешит экзаменуемым в России регистрироваться на тесты TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашние тесты GRE", - сказано в сообщении, которое компания прислала РИА Новости.
"Учащиеся, которые предпочитают тестироваться очно, вольны сдавать экзамены в других странах или регионах", - добавили в ETS.
В компании дали понять, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.
Сдача экзаменов в центрах тестирования в России
, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна.
"Мы целиком привержены поддержке всех учащихся в образовательных предприятиях и надеемся, что мир возобладает как можно скорее", - написала компания.
Сейчас при попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: "В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США
) мы не в состоянии обработать вашу заявку".
ETS, неправительственная компания из американского Принстона
, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США
и Канады
.