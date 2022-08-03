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СберМаркет снизил стоимость доставки в два раза
СберМаркет снизил стоимость доставки в два раза - РИА Новости, 03.08.2022
СберМаркет снизил стоимость доставки в два раза
СберМаркет (ООО "Инстамарт Сервис") снизил стоимость доставки заказов — теперь она составит 129 рублей для заказов в плановой доставке и 59 рублей в быстрой. В... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:11
2022-08-03T13:11
2022-08-03T13:11
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сбермаркет
новости компаний - экономика
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СберМаркет (ООО "Инстамарт Сервис") снизил стоимость доставки заказов — теперь она составит 129 рублей для заказов в плановой доставке и 59 рублей в быстрой. В быстрой доставке тарифы сократились более, чем в 2 раза (на 54%), а в плановой — на 44%.За счет этого уже в августе россияне дополнительно смогут сэкономить более 150 миллионов рублей.В среднем заказ с быстрой доставкой в СберМаркете стоит 1430 рублей и включает 13 позиций. Наибольшей популярностью пользуются бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты. В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, а высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свёклу и другие товары. Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи ориентировочно тратят 3535 рублей.При этом, клиенты экономят примерно 414 рублей на одном заказе в СберМаркете за счет скидок и спецпредложений, что в несколько раз перекрывает стоимость доставки. Сборка и доставка товаров из Самоката при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.Стоит отметить, что в услуги сервиса также входит сборка заказа: сборщики отбирают лучшие продукты с полок магазинов, проверяют качество и сроки годности продуктов. Стоимости сборки составляет 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей для экспресс доставки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
#партнерскийматериал, экономика, технологии, сбермаркет, новости компаний - экономика
СберМаркет (ООО "Инстамарт Сервис") снизил стоимость доставки
заказов — теперь она составит 129 рублей для заказов в плановой доставке и 59 рублей в быстрой. В быстрой доставке тарифы сократились более, чем в 2 раза (на 54%), а в плановой — на 44%.
За счет этого уже в августе россияне дополнительно смогут сэкономить более 150 миллионов рублей.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы СберМаркет становился все более выгодным сервисом для клиентов. Сегодня мы предлагаем разные возможности сэкономить – программа лояльности, в рамках которой копить и тратить бонусы Спасибо могут держатели карт любых банков, акции, скидки, спецпредложения, раздел "Дешевле, чем в магазине". Кроме того, мы развиваем наши приложение и сайт, чтобы клиент во время покупок видел, как и где именно он может сэкономить. Снижение стоимости доставки – еще один шаг в сторону максимальной выгоды".
Елена Иванова
вице-президент по маркетингу и продажам СберМаркета
В среднем заказ с быстрой доставкой в СберМаркете стоит 1430 рублей и включает 13 позиций. Наибольшей популярностью пользуются бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты. В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, а высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свёклу и другие товары. Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи ориентировочно тратят 3535 рублей.
При этом, клиенты экономят примерно 414 рублей на одном заказе в СберМаркете
за счет скидок и спецпредложений, что в несколько раз перекрывает стоимость доставки. Сборка и доставка товаров из Самоката при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.
Стоит отметить, что в услуги сервиса также входит сборка заказа: сборщики отбирают лучшие продукты с полок магазинов, проверяют качество и сроки годности продуктов. Стоимости сборки составляет 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей для экспресс доставки.