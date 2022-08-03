https://ria.ru/20220803/dostavka-1806897125.html

СберМаркет снизил стоимость доставки в два раза

СберМаркет снизил стоимость доставки в два раза - РИА Новости, 03.08.2022

СберМаркет снизил стоимость доставки в два раза

СберМаркет (ООО "Инстамарт Сервис") снизил стоимость доставки заказов — теперь она составит 129 рублей для заказов в плановой доставке и 59 рублей в быстрой. В... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:11

2022-08-03T13:11

2022-08-03T13:11

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СберМаркет (ООО "Инстамарт Сервис") снизил стоимость доставки заказов — теперь она составит 129 рублей для заказов в плановой доставке и 59 рублей в быстрой. В быстрой доставке тарифы сократились более, чем в 2 раза (на 54%), а в плановой — на 44%.За счет этого уже в августе россияне дополнительно смогут сэкономить более 150 миллионов рублей.В среднем заказ с быстрой доставкой в СберМаркете стоит 1430 рублей и включает 13 позиций. Наибольшей популярностью пользуются бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты. В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, а высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свёклу и другие товары. Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи ориентировочно тратят 3535 рублей.При этом, клиенты экономят примерно 414 рублей на одном заказе в СберМаркете за счет скидок и спецпредложений, что в несколько раз перекрывает стоимость доставки. Сборка и доставка товаров из Самоката при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.Стоит отметить, что в услуги сервиса также входит сборка заказа: сборщики отбирают лучшие продукты с полок магазинов, проверяют качество и сроки годности продуктов. Стоимости сборки составляет 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей для экспресс доставки.

https://ria.ru/20220721/reteyl-1803947670.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

#партнерскийматериал, экономика, технологии, сбермаркет, новости компаний - экономика