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В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном
В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022
В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном
Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:24
2022-08-03T12:24
2022-08-03T13:54
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СТАМБУЛ, 3 авг — РИА Новости. Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия продлились около часа. Участвовали представители Турции, России, Украины и ООН. Делегации начали покидать судно.Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, украина
12:24 03.08.2022 (обновлено: 13:54 03.08.2022)
В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном
В Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза с украинским зерном