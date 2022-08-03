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В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022
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В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном
В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022
В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном
Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:24
2022-08-03T13:54
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СТАМБУЛ, 3 авг — РИА Новости. Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия продлились около часа. Участвовали представители Турции, России, Украины и ООН. Делегации начали покидать судно.Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, стамбул, украина
12:24 03.08.2022 (обновлено: 13:54 03.08.2022)
 
В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном

В Стамбуле завершили досмотр первого сухогруза с украинским зерном

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкЧлены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул
Члены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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СТАМБУЛ, 3 авг — РИА Новости. Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия продлились около часа. Участвовали представители Турции, России, Украины и ООН. Делегации начали покидать судно.
Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:20В России
МИД РФ предостерег Запад от попыток не выполнить часть "продуктовой сделки"
 
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