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В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном

В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022

В Стамбуле завершили досмотр судна с украинским зерном

Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:24

2022-08-03T12:24

2022-08-03T13:54

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СТАМБУЛ, 3 авг — РИА Новости. Международная группа инспекторов завершила досмотр сухогруза с украинским зерном в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия продлились около часа. Участвовали представители Турции, России, Украины и ООН. Делегации начали покидать судно.Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806643794.html

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Варвара Скокшина

в мире, стамбул, украина