В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиВ двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. В новом учебном году благодаря нацпроекту "Образование" двух школах Усманского района откроются новые центры дополнительного образования школьников "Точка роста", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что новые образовательные центры появятся в селе Никольское и на базе лицея N1 города Усмани. Сейчас ведётся подготовка учебных помещений: закупается мебель, ноутбуки, роботы-манипуляторы, шахматные столы. Ожидается поставка наборов для конструирования робототехнических систем и программируемых платформ. Прошедшие специальные курсы преподаватели будут заниматься с сельскими ребятами по направлениям "Практическая биология", "Экспериментарий по физике", "Юный шахматист", "Робототехника вокруг". Школьникам станет доступно профильное изучение биологии, химии, физики. Для практических занятий оборудована химическая лаборатория, откроются кружки практической биологии, изучения простых механизмов.
"В Липецкой области создаются условия для самореализации каждого ребёнка, независимо от того, где он живёт – в городе или в селе. Молодое поколение должно иметь возможности для всестороннего развития", – считает губернатор Артамонов.
По словам главы региона, сейчас в Усманском районе работают шесть "Точек роста". С нового учебного года их станет восемь. А всего до конца года в Липецкой области откроется 27 центров дополнительного образования школьников.