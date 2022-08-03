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В двух школах Усманского района откроются "Точки роста" - РИА Новости, 03.08.2022
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Липецкая область
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В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
В двух школах Усманского района откроются "Точки роста" - РИА Новости, 03.08.2022
В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
В новом учебном году благодаря нацпроекту "Образование" двух школах Усманского района откроются новые центры дополнительного образования школьников "Точка... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:26
2022-08-03T17:26
липецкая область
липецкая область
усманский район
усмань
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. В новом учебном году благодаря нацпроекту "Образование" двух школах Усманского района откроются новые центры дополнительного образования школьников "Точка роста", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что новые образовательные центры появятся в селе Никольское и на базе лицея N1 города Усмани. Сейчас ведётся подготовка учебных помещений: закупается мебель, ноутбуки, роботы-манипуляторы, шахматные столы. Ожидается поставка наборов для конструирования робототехнических систем и программируемых платформ. Прошедшие специальные курсы преподаватели будут заниматься с сельскими ребятами по направлениям "Практическая биология", "Экспериментарий по физике", "Юный шахматист", "Робототехника вокруг". Школьникам станет доступно профильное изучение биологии, химии, физики. Для практических занятий оборудована химическая лаборатория, откроются кружки практической биологии, изучения простых механизмов."В Липецкой области создаются условия для самореализации каждого ребёнка, независимо от того, где он живёт – в городе или в селе. Молодое поколение должно иметь возможности для всестороннего развития", – считает губернатор Артамонов.По словам главы региона, сейчас в Усманском районе работают шесть "Точек роста". С нового учебного года их станет восемь. А всего до конца года в Липецкой области откроется 27 центров дополнительного образования школьников.
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липецкая область, усманский район, усмань, общество, игорь артамонов
17:26 03.08.2022
 

В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"

© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиВ двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
В двух школах Усманского района откроются Точки роста - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. В новом учебном году благодаря нацпроекту "Образование" двух школах Усманского района откроются новые центры дополнительного образования школьников "Точка роста", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что новые образовательные центры появятся в селе Никольское и на базе лицея N1 города Усмани. Сейчас ведётся подготовка учебных помещений: закупается мебель, ноутбуки, роботы-манипуляторы, шахматные столы. Ожидается поставка наборов для конструирования робототехнических систем и программируемых платформ. Прошедшие специальные курсы преподаватели будут заниматься с сельскими ребятами по направлениям "Практическая биология", "Экспериментарий по физике", "Юный шахматист", "Робототехника вокруг". Школьникам станет доступно профильное изучение биологии, химии, физики. Для практических занятий оборудована химическая лаборатория, откроются кружки практической биологии, изучения простых механизмов.
Липецкой области создаются условия для самореализации каждого ребёнка, независимо от того, где он живёт – в городе или в селе. Молодое поколение должно иметь возможности для всестороннего развития", – считает губернатор Артамонов.
По словам главы региона, сейчас в Усманском районе работают шесть "Точек роста". С нового учебного года их станет восемь. А всего до конца года в Липецкой области откроется 27 центров дополнительного образования школьников.
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Липецкая областьЛипецкая областьУсманский районУсманьОбществоИгорь Артамонов
 
 
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