Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду утром несколько раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Ураган", оснащенными противопехотными минами "Лепесток".