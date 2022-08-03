https://ria.ru/20220803/donetsk-1806845051.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:30

2022-08-03T09:30

2022-08-03T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805368074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_99d1098f44b99ea8fda22fb4a2e8f5cb.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду утром несколько раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Ураган", оснащенными противопехотными минами "Лепесток".

https://ria.ru/20220803/donetsk-1806841585.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина