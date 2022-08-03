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Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806842776.html
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска в среду утром выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:19
2022-08-03T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806834765.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина
09:19 03.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районУкраина
 
 
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