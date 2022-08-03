https://ria.ru/20220803/donetsk-1806842776.html

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в среду утром выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:19

2022-08-03T09:19

2022-08-03T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806834765.html

донецк (днр)

кировский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), кировский район, украина