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Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза - РИА Новости, 03.08.2022
Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:04
2022-08-03T12:04
2022-08-03T12:06
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2022 года составило -74,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июль в размере 259,1 миллиарда рублей.В августе ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,5 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 284,8 миллиарда рублей.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
12:04 03.08.2022 (обновлено: 12:06 03.08.2022)
Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза на 74,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 миллиарда рублей, сообщило
министерство.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2022 года составило -74,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Минфин п
рогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июль в размере 259,1 миллиарда рублей.
В августе ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,5 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 284,8 миллиарда рублей.
Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.