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Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза

Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза - РИА Новости, 03.08.2022

Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:04

2022-08-03T12:04

2022-08-03T12:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2022 года составило -74,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июль в размере 259,1 миллиарда рублей.В августе ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,5 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 284,8 миллиарда рублей.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)