https://ria.ru/20220803/dogovor-1807109083.html

США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины - РИА Новости, 03.08.2022

США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила на... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:50

2022-08-03T22:50

2022-08-03T23:33

сша

россия

государственный департамент сша

договор снв-3

джо байден

сергей лавров

украина

оон

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ООН, 3 авг — РИА Новости. США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.По ее словам, у двух крупнейших ядерных держав наметился прогресс на пути к сокращению запасов.Она отметила, что США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. "Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией", — добавила Дженкинс.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду подчеркнул, что предложений от США в этом контексте так и не поступило.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.

https://ria.ru/20220802/peregovory-1806661023.html

https://ria.ru/20220620/snv-1796733098.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, государственный департамент сша, договор снв-3, джо байден, сергей лавров, украина, оон