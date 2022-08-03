22:50 03.08.2022 (обновлено: 23:33 03.08.2022)
США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
В Госдепе увязали возобновление переговоров с Россией по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 3 авг — РИА Новости. США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент", — сказала она.
По ее словам, у двух крупнейших ядерных держав наметился прогресс на пути к сокращению запасов.
Она отметила, что США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. "Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией", — добавила Дженкинс.
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду подчеркнул, что предложений от США в этом контексте так и не поступило.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.
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