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США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины - РИА Новости, 03.08.2022
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США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины - РИА Новости, 03.08.2022
США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:50
2022-08-03T23:33
сша
россия
государственный департамент сша
договор снв-3
джо байден
сергей лавров
украина
оон
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ООН, 3 авг — РИА Новости. США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.По ее словам, у двух крупнейших ядерных держав наметился прогресс на пути к сокращению запасов.Она отметила, что США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. "Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией", — добавила Дженкинс.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду подчеркнул, что предложений от США в этом контексте так и не поступило.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.
https://ria.ru/20220802/peregovory-1806661023.html
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сша, россия, государственный департамент сша, договор снв-3, джо байден, сергей лавров, украина, оон
22:50 03.08.2022 (обновлено: 23:33 03.08.2022)
 
США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

В Госдепе увязали возобновление переговоров с Россией по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 3 авг — РИА Новости. США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент", — сказала она.

По ее словам, у двух крупнейших ядерных держав наметился прогресс на пути к сокращению запасов.
Она отметила, что США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. "Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией", — добавила Дженкинс.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:59
МИД призвал США определиться по теме диалога о стратегической стабильности
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД Сергей Лавров в среду подчеркнул, что предложений от США в этом контексте так и не поступило.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 13:06
Обсуждать СНВ-3 и СНВ-4 сейчас не время, заявил Рогозин
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАДоговор СНВ-3Джо БайденСергей ЛавровУкраинаООН
 
 
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