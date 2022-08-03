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Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/dnr-1806859277.html
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных - РИА Новости, 03.08.2022
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:37
2022-08-03T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.
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в мире, украина, днр
10:37 03.08.2022 (обновлено: 11:36 03.08.2022)
 
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных и двух "Градов"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 09:08
На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела
Также отмечается, что подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНР
 
 
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