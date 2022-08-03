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Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных - РИА Новости, 03.08.2022
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:37
2022-08-03T10:37
2022-08-03T11:36
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днр
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806839446.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
10:37 03.08.2022 (обновлено: 11:36 03.08.2022)
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных и двух "Градов"