https://ria.ru/20220803/dnr-1806859277.html

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных - РИА Новости, 03.08.2022

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:37

2022-08-03T10:37

2022-08-03T11:36

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 20 человек личного состава, две установки РСЗО "Град" и две гаубицы М-77."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806839446.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр