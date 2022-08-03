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Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань
Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ситуацию на острове попытками РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:48
2022-08-03T15:38
хабаровский край
в мире
тайвань
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
нэнси пелоси
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ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ситуацию на острове попытками открыть новый фронт против России.Во вторник Пелоси посетила Тайбэй. По её словам, визит на остров свидетельствует о "непоколебимой приверженности Америки" поддержке "тайваньской демократии". Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси. После этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа."Визит старушки Пелоси на Тайвань заставляет освежить в памяти историю этого острова. На Тайване американцами и британцами поставлен уникальный эксперимент: это псевдогосударственное образование носит название Китайская республика и имеет территориальные споры с практически всей Азией. Тайваньцы претендуют на земли Бутана, Пакистана, Индии, Таджикистана и других стран. От Монголии тайваньцы недавно отвязались, признали ее, признали древнюю Монголию, Карл!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что к России у этого "зловредного острова" тоже территориальные претензии."Ничего не напоминает? У древних укров тоже ко всем претензии. Стирание с карты обоих суррогатных образований - Тайваня и Украины - было бы очистительной историей для всего мира, для укрепления стабильности на Земле. Тайвань должен вернуться в родную гавань, в КНР. Украина должна прекратить свое существование как недоразумение и вернуться в состав России. Так говорил Жириновский, я записал", - резюмировал Дегтярев.Эксперты в регионе констатируют, что радикальность оценок губернатора Хабаровского края можно обсуждать сколько угодно, "но в одном он точно прав - неопределенность статуса Тайваня порождает весьма неоднозначные ситуации". Поэтому следование дипломатическим принципам Дегтярев считает краеугольным камнем тайваньского вопроса.
https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html
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в мире, тайвань, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, нэнси пелоси
13:48 03.08.2022 (обновлено: 15:38 03.08.2022)
 
Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань

Глава Хабаровского края Дегтярев высказался о визите Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ситуацию на острове попытками открыть новый фронт против России.
Во вторник Пелоси посетила Тайбэй. По её словам, визит на остров свидетельствует о "непоколебимой приверженности Америки" поддержке "тайваньской демократии". Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси. После этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В Кремле прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
"Визит старушки Пелоси на Тайвань заставляет освежить в памяти историю этого острова. На Тайване американцами и британцами поставлен уникальный эксперимент: это псевдогосударственное образование носит название Китайская республика и имеет территориальные споры с практически всей Азией. Тайваньцы претендуют на земли Бутана, Пакистана, Индии, Таджикистана и других стран. От Монголии тайваньцы недавно отвязались, признали ее, признали древнюю Монголию, Карл!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что к России у этого "зловредного острова" тоже территориальные претензии.
"Ничего не напоминает? У древних укров тоже ко всем претензии. Стирание с карты обоих суррогатных образований - Тайваня и Украины - было бы очистительной историей для всего мира, для укрепления стабильности на Земле. Тайвань должен вернуться в родную гавань, в КНР. Украина должна прекратить свое существование как недоразумение и вернуться в состав России. Так говорил Жириновский, я записал", - резюмировал Дегтярев.
Эксперты в регионе констатируют, что радикальность оценок губернатора Хабаровского края можно обсуждать сколько угодно, "но в одном он точно прав - неопределенность статуса Тайваня порождает весьма неоднозначные ситуации". Поэтому следование дипломатическим принципам Дегтярев считает краеугольным камнем тайваньского вопроса.
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