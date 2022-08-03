https://ria.ru/20220803/degtyarev-1806924940.html

Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань

Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Хабаровского края высказался о визите Пелоси на Тайвань

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ситуацию на острове попытками РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:48

2022-08-03T13:48

2022-08-03T15:38

хабаровский край

в мире

тайвань

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b23f7401da2f8cfac27478ca6501fc88.jpg

ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ситуацию на острове попытками открыть новый фронт против России.Во вторник Пелоси посетила Тайбэй. По её словам, визит на остров свидетельствует о "непоколебимой приверженности Америки" поддержке "тайваньской демократии". Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси. После этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа."Визит старушки Пелоси на Тайвань заставляет освежить в памяти историю этого острова. На Тайване американцами и британцами поставлен уникальный эксперимент: это псевдогосударственное образование носит название Китайская республика и имеет территориальные споры с практически всей Азией. Тайваньцы претендуют на земли Бутана, Пакистана, Индии, Таджикистана и других стран. От Монголии тайваньцы недавно отвязались, признали ее, признали древнюю Монголию, Карл!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что к России у этого "зловредного острова" тоже территориальные претензии."Ничего не напоминает? У древних укров тоже ко всем претензии. Стирание с карты обоих суррогатных образований - Тайваня и Украины - было бы очистительной историей для всего мира, для укрепления стабильности на Земле. Тайвань должен вернуться в родную гавань, в КНР. Украина должна прекратить свое существование как недоразумение и вернуться в состав России. Так говорил Жириновский, я записал", - резюмировал Дегтярев.Эксперты в регионе констатируют, что радикальность оценок губернатора Хабаровского края можно обсуждать сколько угодно, "но в одном он точно прав - неопределенность статуса Тайваня порождает весьма неоднозначные ситуации". Поэтому следование дипломатическим принципам Дегтярев считает краеугольным камнем тайваньского вопроса.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806912488.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806845681.html

тайвань

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, нэнси пелоси