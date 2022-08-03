https://ria.ru/20220803/chubays-1806956809.html
Итальянский прокурор побеседовал с Чубайсом, сообщили СМИ
Итальянский прокурор побеседовал с Чубайсом, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022
Итальянский прокурор побеседовал с Чубайсом, сообщили СМИ
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии и в настоящее время... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:08
2022-08-03T15:08
2022-08-03T15:08
в мире
ксения собчак
авдотья смирнова
италия
тоскана
сардиния
astrazeneca
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии и в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, имел беседу с прокурором города Темпио-Паузания Грегорио Капассо, сообщили в среду сардинские СМИ.По информации газеты La Nuova Sardegna, местная прокуратура намерена разобраться в истории, связанной с заболеванием российского политика, тем более, что первоначально некоторые итальянские СМИ написали о его возможном отравлении. По данным сардинской газеты, речь пока идет о "предварительном этапе расследования".В свою очередь, газета L'Unione Sarda сообщила о том, что прокурор Капассо выслушал Чубайса, указав при этом, что версия о его отравлении "еще не исключена". "Этой историей занимаются итальянские спецслужбы, которые ожидают результатов анализов крови от судмедэкспертов города Парма", - отметило издание.Обе газеты утверждают, что состояние госпитализированного политика "медленно улучшается".Ранее РИА Новости из медицинских источников на Сардинии стало известно, что состояние Чубайса серьезных опасений у врачей не вызывает.Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Чубайс думает, что у него редкий синдром Гийена-Барре. Второй источник отмечал, что "не думает, что это отравление".В воскресенье телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести.В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу, Чубайс часто посещал Италию, "курсируя между Сардинией и Тосканой, где он имеет собственность".Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.
https://ria.ru/20220801/chubays-1806489772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ксения собчак, авдотья смирнова, италия, тоскана, сардиния, astrazeneca
Итальянский прокурор побеседовал с Чубайсом, сообщили СМИ
СМИ: итальянский прокурор побеседовал с Чубайсом, который госпитализирован на Сардинии
РИМ, 3 авг – РИА Новости.
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который ранее был госпитализирован во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии и в настоящее время находится на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, имел беседу с прокурором города Темпио-Паузания Грегорио Капассо, сообщили
в среду сардинские СМИ.
По информации газеты La Nuova Sardegna, местная прокуратура намерена разобраться в истории, связанной с заболеванием российского политика, тем более, что первоначально некоторые итальянские СМИ написали о его возможном отравлении. По данным сардинской газеты, речь пока идет о "предварительном этапе расследования".
В свою очередь, газета L'Unione Sarda сообщила о том, что прокурор Капассо выслушал Чубайса, указав при этом, что версия о его отравлении "еще не исключена". "Этой историей занимаются итальянские спецслужбы, которые ожидают результатов анализов крови от судмедэкспертов города Парма", - отметило издание.
Обе газеты утверждают, что состояние госпитализированного политика "медленно улучшается".
Ранее РИА Новости из медицинских источников на Сардинии
стало известно, что состояние Чубайса серьезных опасений у врачей не вызывает.
Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на источники, Чубайс думает, что у него редкий синдром Гийена-Барре. Второй источник отмечал, что "не думает, что это отравление".
В воскресенье телеведущая Ксения Собчак
со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову
сообщила, что он госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести.
В мае римская газета la Repubblica утверждала, что после своего отъезда за границу, Чубайс часто посещал Италию
, "курсируя между Сардинией и Тосканой
, где он имеет собственность".
Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca
.