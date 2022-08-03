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В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ
Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:26
2022-08-03T22:26
2022-08-03T22:26
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РИМ, 3 авг - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.Согласно этой информации, 63-летнему Чирилло были предъявлены обвинения в совершении налоговых правонарушений.В числе конфискованного у бизнесмена – дорогостоящие объекты недвижимости, средства на банковских счетах, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства, а также вертолет. Имущество, на которое наложен арест, оценивается в 141 миллион евро.
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италия, в мире, россия, культура, происшествия
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ
RaiNews24: в Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло за крупные заказы в России