https://ria.ru/20220803/chirillo-1807106153.html

В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ

В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022

В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ

Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:26

2022-08-03T22:26

2022-08-03T22:26

италия

в мире

россия

культура

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18136/82/181368224_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3adabc6085656683785001e225cf3fb8.jpg

РИМ, 3 авг - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.Согласно этой информации, 63-летнему Чирилло были предъявлены обвинения в совершении налоговых правонарушений.В числе конфискованного у бизнесмена – дорогостоящие объекты недвижимости, средства на банковских счетах, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства, а также вертолет. Имущество, на которое наложен арест, оценивается в 141 миллион евро.

https://ria.ru/20220718/pikasso-1803339437.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, в мире, россия, культура, происшествия