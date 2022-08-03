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В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022
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В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ
Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:26
2022-08-03T22:26
италия
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россия
культура
происшествия
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РИМ, 3 авг - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.Согласно этой информации, 63-летнему Чирилло были предъявлены обвинения в совершении налоговых правонарушений.В числе конфискованного у бизнесмена – дорогостоящие объекты недвижимости, средства на банковских счетах, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства, а также вертолет. Имущество, на которое наложен арест, оценивается в 141 миллион евро.
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италия, в мире, россия, культура, происшествия
22:26 03.08.2022
 
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, сообщили СМИ

RaiNews24: в Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло за крупные заказы в России

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
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РИМ, 3 авг - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее предпринимателю и архитектору Ланфранко Чирилло, который известен благодаря выполнению крупных заказов для VIP-клиентов в России, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.
Согласно этой информации, 63-летнему Чирилло были предъявлены обвинения в совершении налоговых правонарушений.
В числе конфискованного у бизнесмена – дорогостоящие объекты недвижимости, средства на банковских счетах, наличные деньги, драгоценности, произведения современного искусства, а также вертолет. Имущество, на которое наложен арест, оценивается в 141 миллион евро.
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